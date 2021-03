Schweinsteiger zum Löw-Abschied: "Das kann Energien freisetzen"

Der Ex-Nationalspieler sieht der EM im Sommer mit großer Zuversicht entgegen. "Joachim Löw muss ja jetzt nicht mehr auf irgendetwas Rücksicht nehmen. Das Ziel ist für ihn ganz klar, das ist der EM-Titel. Da kann er volles Rohr nach vorne gehen, ohne nach links und rechts zu gucken. Er hat alle Zügel in der Hand jetzt" , sagt der ARD-Experte, der einen sehr fokussierten Bundestrainer erwartet: "Er muss nicht mehr viel nachdenken über die Zeit nach der EM. So muss er kein Augenmerk mehr darauf legen, den Generationswechsel weiterzuführen. Es zählt einzig und allein das nackte Ergebnis und das Resultat bei der EM."

Ankündigung vor dem Turnier guter Zeitpunkt

Die Mannschaft, so Schweinsteiger, werde der angekündigte Rücktritt nicht verunsichern. Im Gegenteil. "Es herrscht dann keine Unruhe. Die Entscheidung ist gefällt, es ist Klarheit da. Das kann auch Energien freisetzen für die Mannschaft. Die weiß, der Trainer spielt sein letztes Turnier" , so der 36-Jährige, der gemeinsam mit Löw 2014 den WM -Titel gewann: "Und jeder, der dabei ist, wird alles in die Waagschale werfen, um ihm den Abschluss so schön wie möglich zu machen." Schweinsteiger kann sich zudem vorstellen, dass Löw nun auch die zuletzt aussortierten Thomas Müller, Mats Hummels und Jerome Boteng jetzt wieder mehr im Blick hat.

"Einer der weiß, wie man große Titel gewinnt"

Was einen Nachfolger angeht, da will sich Schweinsteiger nicht festlegen. "Es geht darum, jetzt jemanden zu holen, der weiß, wie man große Titel gewinnt" , erklärt er: "Ich denke da auch an Hansi Flick, der mit Bayern München alles erreicht hat. Und Lothar Matthäus ist jemand, der über den deutschen Fußball alles weiß." Schweinsteiger hofft aber auch, dass es am Ende noch eine Lösung mit Jürgen Klopp gibt. Der Liverpool-Trainer hatte erklärt, er stünde nicht als Bundestrainer zur Verfügung.

Er selbst bedauert den Abschied: "Uns verbindet sehr viel miteinander, wir hatten eine unfassbar erfolgreiche Zeit. Ich hoffe sehr, dass er seinen wohlverdienten Abschied bekommt. Wenn es der EM-Titel wird, würde es mich natürlich sehr freuen."

red | Stand: 09.03.2021, 19:42