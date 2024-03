Test-Länderspiel in Frankfurt Völlig losgelöst - Deutschland bezwingt auch die Niederlande Stand: 26.03.2024 22:56 Uhr

Die neue EM-Euphorie nach dem Sieg in Frankreich hat ihre Fortsetzung gefunden: Das DFB-Team gewann auch das Testspiel gegen die Niederlande am Dienstagabend (26.03.2024) mit 2:1 und zeigte dabei, dass es auch Rückschläge und schwierige Phasen wegstecken kann.

Sportschau-Experte Bastian Schweinsteiger bilanzierte gleich nach Schlusspfiff: "Das war ein weiterer sehr wichtiger Sieg gegen einen gute niederländische Mannschaft. Die Wichtigkeit der Standardsituationen hat sich wieder mal gezeigt. Alle Fragen, die es vor den beiden Länderspielen gab, können nun positiv beantwortet werden. Natürlich ist der Weg noch nicht beendet, aber das Wichtigste ist, dass wir wieder da sind - und das macht mir sehr viel Hoffnung auf eine tolle EM."

Blitzstart diesmal beim Gegner

Die nahmen die Fans in Frankfurt auch mit auf ihren Heimweg. Dabei ging es alles andere als optimal los, ganz im Gegensatz zum 2:0 am Samstag gegen die Franzosen. Da hatten die Deutschen einen Blitzstart hingelegt, Florian Wirtz erzielte nach acht Sekunden mit dem schnellsten Länderspieltor der DFB-Geschichte die Führung. Diesmal ging die Partie blitzschnell nach hinten los.

Nach drei Minuten verlor Linksverteidiger Maximilian Mittelstädt in der Vorwärtsbewegung den Ball und brachte damit die deutsche Abwehr in extreme Verlegenheit. Jonathan Tah kam nicht mehr in den entscheidenden Zweikampf mit Memphis Depay und der bei Atlético Madrid längst zum Joker degradierte niederländische Altstar behielt die Übersicht: Depay löffelte den Ball perfekt in den Rückraum zum heranstürmenden Joey Veerman, der Marc-André ter Stegen per Volleyschuss keine Chance ließ.

Überragende Reaktion von Mittelstädt

Die Reaktion von Mittelstädt, der erst sein zweites Länderspiel absolvierte: überragend. Ohne zu hadern oder ob seines Patzers nervös zu werden, schaltete sich der Stuttgarter in der 11. Minute mutig in den Angriff ein, forderte kurz vor der Strafraumgrenze den Ball von Jamal Musiala - und jagte ihn zum 1:1 unter die Latte. Zum ersten Mal erklang die neue Major-Tom-Torhymne - und Deutschland spielte völlig losgelöst weiter.

Der Ball zirkulierte wie schon gegen Frankreich schnell und sicher, immer wieder wurde der Rückpass vermieden und stattdessen der direkte Weg zum niederländischen Tor gesucht. In der 18. Minute hätte so eine zielgerichtete Kombination beinahe zum Erfolg geführt, doch Kapitän Ilkay Gündogan scheiterte nach einem perfekten Steckpass von Musiala aus kurzer Distanz an Oranje-Keeper Bart Verbruggen.

Nur das falsche Schuhwerk nervte

Erstaunlich, wenn man sich nochmal kurz das zurückliegende Länderspieljahr 2023 und die drei krassen Turnierenttschäuschungen hintereinander ins Gedächtnis ruft: Deutschland erarbeitete sich phasenweise mehr als 70 Prozent Ballbesitz, wirkte selbstbewusst und als ob die Automatismen schon längst in Fleisch und Blut übergegangen wären. Etwas nervig und kontraproduktiv für das Herausspielen weiterer Torchancen war bis zur Pause nur das offensichtlich falsche Schuhwerk: Vor allem Musiala, aber auch Kai Havertz, rutschten immer wieder weg und verloren dadurch die Bälle.

Dass der Weg in die Weltspitze trotz der vielversprechenden Ansätze noch längst nicht wieder geschafft ist, bewiesen dann die ersten 20 Minuten nach dem Wiederanpfiff. Die Niederlande erarbeiteten sich nun ein deutliches Übergewicht, das DFB-Team wurde immer passiver und bekam in der Defensive keinen Zugriff mehr.

Chancenwucher der Niederlande

Die Führung für Oranje wäre nun verdient gewesen, doch Tijjani Reijnders, Donyell Malen, Memphis Depay und Daley Blind aus bester Freistoßposition vergaben eine Chance nach der anderen.

Julian Nagelsmann reagierte schon nach knapp einer Stunde mit den Einwechslungen von Chris Führich und Pascal Groß, danach kehrten wieder etwas mehr Ordnung und Offensivdrang ein.

Deutschland kommt zurück in die Partie

Mittelstädt, der sich kurz zuvor erneut einen gravierenden Ballverlust in der Defensive geleistet hatte, prüfte Verbruggen 20 Minuten vor Schluss mit einem beherzten Abschluss. Kurz danach setzte sich Musiala mal durch, bekam die Kugel aber ebenfalls nicht am Schlussmann der Niederlande vorbei. Acht Minuten vor Schluss leitete Führich dann beinahe das 2:1 ein: Thomas Müller fand aber ebenfalls im herausragenden Verbruggen seinen Meister.

Doch Deutschland blieb dran und durfte fünf Minuten vor dem Ende tatsächlich doch noch jubeln: Nach einer Ecke von Toni Kroos landete der Ball beim eingewechselten Niclas Füllkrug, dessen Kopfball Verbruggen scheinbar auch noch von der Linie wegkratzte. Doch die Uhr von Schiedsrichter Espen Eskås vibrierte: Dank der Torlinientechnik fand das Tor zum 2:1 seine Anerkennung. "Völlig losgelöst" erklang damit an diesem Abend zum zweiten Mal - diese neue Schwerelosigkeit will das DFB-Team nun unbedingt auch bis zur Europameisterschaft ab dem 14. Juni transportieren.