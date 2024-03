Testspielsieg in Frankreich Boss Kroos und zwei Blitz-Tore - DFB-Team feiert Wiedergeburt Stand: 23.03.2024 23:50 Uhr

Die deutsche Nationalmannschaft scheint rechtzeitig vor der EM die Kurve zu bekommen: Mit Anführer Toni Kroos und zwei Blitz-Toren gelang am Samstagabend (23.03.2024) in Lyon ein glatter 2:0-Sieg in Frankreich - das Ganze hatte etwas von einer Wiedergeburt des DFB-Teams.

"Wir können sehr zufrieden sein. Wir haben einen wichtigen Schritt nach vorne gemacht. Das nehmen wir mit" , sagte Kroos kurz nach Schlusspfiff im ZDF und fügte an: "Wir haben die Trainingswoche super mit ins Spiel genommen. Absolut hervorzuheben ist auch, wie abgeklärt ein Neuling wie Maximilian Mittelstädt das hier heute gespielt hat."

Bundestrainer Julian Nagelsmann war ebenfalls begeistert: "Es war ein tolles Spiel, die Jungs haben wirklich alles reingehauen. Toni Kroos hat es auch herausragend gemacht, er gibt seinen Mitspielern Sicherheit und hat auch defensiv unglaublich viel gearbeitet."

Völler im Sportschau-Interview erleichtert

DFB-Sportdirektor Rudi Völler, der sich eine Verlängerung seiner Amtszeit auch über die EM hinaus vorstellen kann, gab gegenüber der Sportschau zu: "Schon nach acht Sekunden war nicht nur die Freude, sondern auch die Erleichterung groß. Hier beim Top-Favoriten auf den EM-Titel 2:0 zu gewinnen - das ist schon ein Pfund."

Kaum zu glauben, wenn man die letzten Turniere und speziell das Länderspieljahr 2023 noch in Erinnerung hat: Es war ein vollkommen verdienter Triumph des DFB-Teams, das ganz viel von den Eigenschaften auf den Platz brachte, die Nagelsmann gefordert hatte: Mut, Entschlossenheit, Zug zum Tor, Tempo im Passspiel, Präsenz im gegnerischen Strafraum, Konsequenz im Gegenpressing.

Rekordtor und herausragende Startphase des DFB-Teams

Schon in den ersten 20 Minuten war die deutsche Mannschaft gegenüber den zurückliegenden Partien in Österreich (0:2) oder gegen die Türkei (2:3) nicht wiederzuerkennen. Der Ball zirkulierte herausragend, die offensiven Räume wurden gesucht und auch mutig angespielt, nach Ballverlusten funktionierte die Rückgewinnung hervorragend.

Und: Die Rückkehr von Toni Kroos hatte sich schon in Rekordzeit ausgezahlt: Direkt nach dem Anpfiff der Partie setzte der Comebacker Florian Wirtz in Szene, der sich mit einem kleinen Hüftwackler Freiraum vor dem französischen Strafraum verschaffte - und nach acht (!) Sekunden aus gut 20 Metern mit dem schnellsten Tor der DFB-Geschichte zum 1:0 vollstreckte.

Knapp am schnellsten Länderspieltor vorbei

Es hätte nicht viel gefehlt und dieser Treffer wäre sogar das früheste Länderspieltor überhaupt gewesen. Doch just am selben Nachmittag hatte der Leipziger Christoph Baumgartner beim 2:0-Erfolg der Österreicher in der Slowakei noch exakt eine Sekunde schneller getroffen.

In der Folge erspielten sich die Deutschen eine klare Feldüberlegenheit, drängten den Vize-Weltmeister tief in die eigene Hälfte. Torchancen sprangen dabei allerdings nicht allzu viele heraus: Ein Solo von Wirtz mit Zuspiel auf Jamal Musiala war nach fünf Minuten noch der aussichtsreichste Anhäherungsversuch, Musiala konnte den Ball aber nicht an Keeper Brice Samba vorbeispitzeln.

Ter Stegen rettet großartig gegen Mbappé

Erst nach 20 Minuten kamen auch die Gastgeber besser in die Partie. Ausgelöst durch zu viele Fehlpässe in der deutschen Mannschaft, vor allem durch Kapitän Ilkay Gündogan, boten sich den Équipe tricolore plötzlich Konterchancen, die rechts Ousmane Dembélé gegen Maximilian Mittelstädt und links Kylian Mbappé gegen Joshua Kimmich immer wieder nutzten.

Mbappé scheiterte in der 22. Minute zunächst mit einem Vollspannschuss aus halblinker Position, kurz danach brach er erneut durch - scheiterte aber am herausragend reagierenden Marc-André ter Stegen. Der Barca-Keeper, der von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die bevorstehende Euro nur zur Nummer zwei hinter Manuel Neuer (fehlte mit Muskelfaserriss) erkoren wurde, war auch in der 35. Minute bei einem Schuss von Dembélé zur Stelle.

Bei einem Kopfball von Adrien Rabiot knapp über das Tor brauchte ter Stegen dann auch mal Glück, erst danach verschaffte sich das DFB-Team in den Minuten vor dem Seitenwechsel auch mal wieder Freiräume und fuhr Gegenangriffe.

Und gleich der nächste Blitzstart

Diese Minuten dürfte Nagelsmann in seiner Pausenansprache als Beispiel für die Marschroute nach Wiederanpfiff thematisiert haben - aus der Kabine kamen die Deutschen wieder deutlich mutiger. Und auch diesmal stellte sich der Lohn früh ein. Diesmal schickte Wirtz Musiala in die Tiefe, der manövrierte Keeper Samba aus und passte perfekt in den Rückraum zum heranstürmenden Kai Havertz - 2:0 in der 49. Minute.

Die Franzosen wirkten ähnlich geschockt wie nach dem ersten Gegentor, ließen sich erneut erstaunlich weit zurückdrängen und wurden nur gefährlich, wenn Gündogan mal wieder einen Ballverlust einstreute. Die nächste Topchance hatten aber wieder die Deutschen: Musiala ließ sich bei einem Alleingang erst kurz vor Samba ausbremsen, dann verfehlte Robert Andrich das Tor der Franzosen aus der Distanz nur knapp.

Dicke Chancen satt in der Schlussviertelstunde

Was den Deutschen im Gegensatz zur ersten Hälfte diesmal deutlich besser gelang: Sie blieben Herr des Geschehens, ließen sich nicht mehr vom Weg abbringen und waren in der kompletten zweiten Hälfte das deutlich überlegene Team.

In der Schlussviertelstunde hätte sich das auch durchaus im Ergebnis niederschlagen dürfen. So zwang Mittelstädt Samba zu einer Glanzparade, kurz danach scheiterten die eingewechselten Thomas Müller und Debütant Deniz Undav hauchdünn an Samba und am 3:0.

Etwas Glück und jetzt gegen die Niederlande

Etwas Glück brauchte das DFB-Team nur ein einziges Mal, als Mittelstädt in der 89. Minute beinahe ein Eigentor unterlaufen hätte. Antonio Rüdiger kratzte die Kugel aber für den geschlagenen ter Stegen noch von der Linie und beförderte sie artistisch an die Lattenunterkante. Kurz danach scheiterte auch Joker Olivier Giroud nur knapp - an diesem Abend passte für Deutschland einfach alles.

Zu bestätigen gilt es diesen Auftritt nun am kommenden Dienstag (26.03.2024) in Frankfurt gegen die Niederlande (20.45 Uhr, Live-Ticker bei sportschau.de). Danach folgen noch Tests gegen die Ukraine (3. Juni) und Griechenland (7. Juni), ehe eine Woche später die EM in Deutschland beginnt.