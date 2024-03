4. Joey Veerman Niederlande Tooor für Niederlande, 0:1 durch Joey Veerman

Die deutsche Euphorie kriegt einen frühen Dämpfer! Bei einem Einwurf links im Mittelfeld in der eigenen Hälfte spielt Mittelstädt zu ungenau zurück auf Tah. Dadurch kann Depay den Ball erobern und rechts in den Strafraum eindringen. Dort wird er zwar von Tah gestellt, aber der 30-Jährige behält die Übersicht. Überlegt lupft er den Ball an die Strafraumgrenze. In zentraler Position ist dort Veerman überraschend frei und schließt direkt per Volley ab. Der Ball schlägt unten links ein.

2. Im Gegensatz zum Blitzstart am Samstag geht es die DFB-Elf heute zunächst ruhiger an und lässt den Ball erst einmal ruhig durch die eigenen Reihen laufen.

1. Los geht's! Deutschland stößt an und spielt erstmals in den neuen lila-pinken Auswärtstrikots. Die Gäste halten im gewohnten Orange dagegen.

1. Spielbeginn

Vor dem Anstoß gibt es noch eine Schweigeminute in Gedenken an die verstorbenen Franz Beckenbauer, dem die Fans bereits ein Teil ihrer Choreo widmeten, und Andreas Brehme.

Die Begegnung Deutschland gegen die Niederlande ist eine mit einer langen Historie und vielen ganz besonderen Geschichten. Unter anderem konnte sich die DFB-Elf im WM-Finale 1974 mit 2:1 gegen Oranje durchsetzen. Zuletzt standen sich die beiden Nationen vor fast genau zwei Jahren ebenfalls bei einem Freundschaftsspiel gegenüber. Damals endete der direkte Vergleich mit 1:1.

Das Leistungsvermögen der Niederländer ist aktuell nur schwer einzuschätzen. Die Qualifikation für die Europameisterschaft ist ihnen in einer Gruppe mit Frankreich, Griechenland, Irland und Gibraltar problemlos geglückt. Zwar gingen die beiden Duelle gegen die Franzosen verloren, doch alle anderen Partien konnte Oranje für sich entscheiden. Zuletzt gab es sogar vier Siege in Folge bei einem Torverhältnis von 12:0. Dennoch überzeugte die Elftal dabei, wie eben zuletzt auch gegen Schottland, nicht immer restlos. Zudem gingen die letzten vier Aufeinandertreffen mit größeren Nationen allesamt verloren. Neben den zwei Pleiten gegen Les Bleus gab es in der Nations League noch Niederlagen gegen Kroatien und Italien. Dementsprechend ist das Aufeinandertreffen der Nachbarländer auch für die Niederlande ein echter Gradmesser.

Im Vorfeld an das Testspiel in Lyon am vergangenen Samstag bestimmten Nebenschauplätze die Berichterstattung rund um die Nationalelf. Unter anderem ging es dabei um das pinke Auswärtstrikot, in dem die Mannschaft heute erstmals auflaufen wird. Die starke Leistung gegen Frankreich lenkte die Aufmerksamkeit in den letzten Tagen aber endlich auf das Sportliche und sorgte für eine klare Aufbruchsstimmung. Um diesen positiven Trend 80 Tage vor dem Auftakt der Europameisterschaft im eigenen Land nicht direkt wieder zunichtezumachen, gilt es für die Adlerträger die gegen die Équipe Tricolore gezeigte Leistung zu bestätigen.

Ronald Koeman war mit dem Auftritt seiner Spieler beim 4:0-Erfolg gegen Schottland alles andere als zufrieden, auch wenn das Ergebnis etwas anderes vermuten lassen könnte. Deswegen lässt der 61-Jährige die Anfangsformation der Elftal nur auf vier Positionen unverändert. Nur Virgil van Dijk, Nathan Aké, Tijjani Reijnders und Memphis Depay dürfen erneut von Beginn an ran. Unter den sieben neuen Akteuren befinden sich unter anderem die aus der Bundesliga bekannten Matthijs de Ligt und Donyell Malen, der am Freitag bereits als Joker zu überzeugen wusste.

Julian Nagelsmann lässt seinen Ankündigungen Taten folgen. Im Vergleich zum überzeugenden Sieg gegen Frankreich bringt der Bundestrainer dieselbe Startelf. Damit verteidigt Maximilian Mittelstädt wieder hinten links, Robert Andrich übernimmt erneut den Posten des physischen Parts im zentralen Mittelfeld neben Toni Kroos und Kai Havertz erhält den Vorzug vor Niclas Füllkrug. Die Mannschaft kann sich in der Zusammenstellung also weiter einspielen.