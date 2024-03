analyse DFB-Elf gewinnt auch gegen Niederlande Nagelsmann verteilt EM-Tickets nach bestandener Herausforderung Stand: 27.03.2024 07:44 Uhr

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft gewinnt auch gegen die Niederlande und meistert dabei andere Herausforderungen als in Frankreich. Bundestrainer Julian Nagelsmann nutzt den Abend, um quasi die Kaderplätze für die EM zu vergeben.

"Die vergangenen zehn Tage haben extrem viel Spaß gemacht" , fand Bundestrainer Julian Nagelsmann, und so sah das auch Thomas Müller. "In den vergangenen Jahren war der Spaß immer nur bis zum ersten Spiel da" , sagte der nun 128-malige Nationalspieler, der in dieser düsteren Zeit des deutschen Fußballs manchmal sogar sein verschmitztes Lächeln verloren hatte.

Nach dem Vorrundenaus bei der Weltmeisterschaft 2022 in Katar hörte es sich bei Müller so an, als wäre es das für ihn gewesen mit Länderspielen. Nun steht für ihn höchstwahrscheinlich ein weiteres Turnier an. Nur eine Verletzung scheint dies noch verhindern zu können, denn der Bundestrainer machte am Dienstagabend (26.03.2024) etwas, auf das seine Vorgänger weitgehend verzichteten mit dem Hinweis, die Tür sei möglichst lange für jeden offen.

Liste mit Gewinnern und Verlierern

Nagelsmann zog quasi die Nominierung des Kaders für die Europameisterschaft vor, die für Mitte Mai erwartet wurde. Er werde dann "sicher keine zehn anderen Spieler" einladen, sagte der Bundestrainer, dann ging er auf " auch keine fünf herunter ", um bei "eher ein oder zwei" zu landen, " plus Verletzte ", aber die müsse es ja nicht zwangsläufig geben.

Nach zwei Länderspielen im Abstand von drei Tagen gehört es zur Routine, dass Erkenntnisse aufgezählt werden und eine Liste mit Gewinnern und Verlierern erstellt wird. Bei dieser Liste ist es so einfach wie seit Jahren nicht mehr, um auf eine hohe Trefferquote zu kommen. Alle, die dabei waren, sind Gewinner im Sinne von wahrscheinlichen EM-Teilnehmern. Abzüglich der zwei, die für Manuel Neuer (verletzt) und Leroy Sané (gesperrt) dabei waren, die im Sommer sicher dabei sein werden.

Ordentlicher Fußball

Anders als in Zeiten der Corona-Pandemie, als bei der EURO 2020 und der WM in Katar 26 Spieler im Kader sein durften, wird die Anzahl wieder auf die zuvor übliche Größe von 23 reduziert. Verlierer unter den deutschen Fußballprofis sind mit Ausnahme der beiden Münchner Neuer und Sané alle, die nicht dabei waren, denn die müssten laut Nagelsmann in den kommenden Wochen beweisen, dass sie " deutlich besser" sind als die, die dabei waren.

Das wird ihnen schwerfallen, denn - das ist die übergeordnete Erkenntnis nach den beiden Siegen gegen Frankreich und die Niederlande: Die deutsche Fußballnationalmannschaft spielt wieder ordentlich Fußball.

Beim 2:1 gegen die Niederlande stellten sich in Frankfurt andere Aufgaben als drei Tage zuvor in Lyon, nicht nur, weil dieses Mal keine schnelle Führung gelang, sondern der Gegner schon in der vierten Minute traf. "Gegen Frankreich war es dynamischer, heute haben beide im tiefen Block verteidigt" , analysierte Müller.

Fehler hinterließen keine negativen Spuren

Die Mannschaft von Bondscoach Ronald Koeman verknappte den Raum zwischen Fünferkette und Mittelfeld, die Zweikämpfe wurden aggressiv geführt, anders als bei den Franzosen die Außenspieler Kylian Mbappé und Ousmane Dembélé beteiligten sich alle an der Defensivarbeit. Trotzdem fand die deutsche Mannschaft spielerische Lösungen, vor allem wieder über Toni Kroos, Jamal Musiala und Florian Wirtz im Mittelfeld.

Fehler, wie der vom späteren Torschützen Maximilian Mittelstädt, hinterließen keine negativen Spuren. Nagelsmann, der ansonsten lieber von " steps " in die richtige Richtung und einem " Staff " spricht, der endlich mal wieder Grund zur Freude habe, lobte gar die " deutschen Tugenden ". Fehlerfrei war das deutsche Spiel aber bei weitem nicht.

Kroos sieht noch "viel Arbeit"

Den Niederländern boten sich Chancen, weitere Tore zu erzielen, aber dafür mussten auch sie gut spielen statt - wie in den vergangenen Jahren häufiger gesehen - nur schnell den freien Raum zu überbrücken, der sich bei Kontern bot.

" Wir haben noch eine Menge Arbeit" , sagte Kroos mit Blick auf die EM, bei der sich in der Vorrunde mit Schottland, Ungarn und der Schweiz Gegner finden, die vermutlich noch weit mehr als die Niederlande ihr Augenmerk darauf legen werden, konzentriert zu verteidigen.

Lauf- und Passwege, um solch massiv stehende Defensiven in Bewegung und damit aus den Positionen zu bringen, müssen noch besser abgestimmt werden. " Zum Analysieren war das ein herausragend geiles Spiel ", frohlockte Nagelsmann in Frankfurt.

Zwei Monate etwa hat er dafür nun Zeit, bevor sich die Nationalmannschaft in Thüringen zur direkten Vorbereitung auf das Turnier trifft. Die Tickets sind weitgehend verteilt.