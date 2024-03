Profiteur auf vielen Ebenen Robert Andrich - der neue DFB-Bodyguard Stand: 25.03.2024 11:23 Uhr

Bei Bayer Leverkusen profitierte Robert Andrich von einer Verletzung, im DFB-Team vom neuen Kurs unter Julian Nagelsmann und der Rückkehr von Toni Kroos. Seine Qualitäten sind gefragter denn je.

Gerade im Profifußball ist es enorm wichtig, im richtigen Moment zu funktionieren. Seine Qualitäten dann zu zeigen, wenn sie ganz besonders gefragt sind. Im Fall von Robert Andrich war das der Fall, als sich Exequiel Palacios im Januar beim Topspiel zwischen RB Leipzig und Bayer Leverkusen (2:3) eine Muskelverletzung zugezogen hatte.

Der Argentinier und Granit Xhaka hatten das bis dato überragende Mittelfeld-Duo der Bundesliga gebildet, für Andrich war da nur in Ausnahmefällen Platz. Doch die Palacios-Verletzung änderte das, der Ex-Unioner, der 2021 nach Leverkusen gewechselt war, rückte in das überragende deutsche Team der Saison - und sorgte dafür, dass die Werkself genau das blieb. Mit Andrich in der Startelf siegte die Mannschaft von Xabi Alonso einfach weiter.

Nagelsmann suchte "Spieler mit einem anderen Profil"

Dieser Umstand dürfte auch eine große Rolle dabei gespielt haben, dass es Andrich in den DFB-Kader für die Testspiele gegen Frankreich und die Niederlande geschafft hat. Zum dritten Mal wurde der 29-Jährige von Julian Nagelsmann bereits zwar nominiert, bisher hatte es aber nur zu einem Kurzeinsatz gereicht. Doch dann entschloss sich der Bundestrainer zu Veränderungen im Team, die Andrich erneut zugute kamen.

" Es ist wichtig, dass wir nicht nur die talentiertesten Einzelspieler mit den größten Namen finden ", sagte Nagelsmann, als er vor etwa zwei Wochen den Kader bekannt gegeben hatte. Es sei zudem " wichtig, ein paar Spieler mit einem anderen Profil zu sehen. Wir hoffen, dass die Mannschaft gut zusammenpasst, jeder das Verständnis für seine Rolle hat und wir so bessere Ergebnisse auf eine bessere Art und Weise erzielen. "

Khedira-Nachfolger mit langer Wartezeit

Nagelsmann setzt also nicht nur auf die individuelle Klasse, sondern auf Rollen. Und da schließt Andrich eine Lücke, die seit vielen Jahren besteht. Seit Sami Khedira gab es im DFB-Team niemanden, der das Mittelfeld-Zentrum in der Defensive im Griff hatte, die Vielzahl der Gegentore war so lange das große Problem der Mannschaft. Mit Andrich setzt Nagelsmann nun auf einen Spieler, der als Abräumer eine lange Sehnsucht nach Stabilität zu erfüllen scheint.

Robert Andrich nahm es gegen Frankreich mit Superstar Kylian Mbappé auf.

Dass der DFB-Test gegen Frankreich (2:0) derart reibungslos lief, hatte sehr viel mit Andrich zu tun. Er setzte robuste Zeichen gegen Superstar Kylian Mbappé, war zweikampfstark - gleichwohl ist der defensive Mittelfeldspieler mittlerweile auch fußballerisch auf einem enorm hohen Niveau und überzeugte auch am Ball. Der 29-Jährige hat durch das Leverkusener Kurzpassspiel einen großen Schritt gemacht.

Andrich hält Kroos den Rücken frei

Seine Hauptaufgabe bleibt aber der Schutz der Kollegen - und vor allem eines Kollegen. Die Rückkehr von Toni Kroos war ein Signal dafür, dass das DFB-Team nun jemanden braucht, dessen erstes Ziel nicht ist, das Spiel mit dem Ball an sich zu ziehen. Joshua Kimmich neben Kroos war daher nicht mehr vorstellbar, sondern es brauchte eher einen Spieler wie Casemiro oder Aurélien Tchouaméni, die Spiel- und Kampfstärke vereinen und mit denen Kroos bei Real Madrid große Erfolge feierte und aktuell feiert.

Dieser Spieler ist Andrich. Er räumte den Weg für Kroos frei, der für sein Comeback von allen Seiten höchstes Lob erhielt. " Am Anfang muss man sich finden: In welchen Räumen bewegt er sich? In welchen Räumen musst du dich dann dementsprechend bewegen? Das sind Sachen, die Zeit brauchen. Die Zeit haben wir aber nicht ", beschrieb Andrich das Zusammenspiel mit Kroos. " Aber ich glaube schon, dass es über 90 Minuten sehr, sehr gut zwischen uns beiden aussah. "

Andrich: "Profil, das der Mannschaft helfen kann"

Andrich sagte nach seinem zweiten Länderspiel voller Überzeugung, er " strahle vom Profil her etwas aus, was der Mannschaft helfen kann" . Die ersten Eindrücke gaben ihm Recht, die nächsten dürfte die Partie am Dienstag (26.03.2024) in Frankfurt gegen die Niederlande (ab 20.45 Uhr im Liveticker auf sportschau.de) liefern. Dort dürfte Nagelsmann wieder auf ihn setzen, da es nun auch darum geht, Formationen einzuspielen.

Andrich hat sich für diese Aufgabe neben Kroos qualifiziert. Einen wie ihn hat das DFB-Team in den vergangenen Jahren schon gebraucht, und jetzt hat er sich in Leverkusen in die Verfassung gebracht, die ihn auch dazu befähigt, die Rolle einzunehmen. Andrich ist der neue DFB-Bodyguard.