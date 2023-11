Sané sieht rot Niederlage in Österreich: Deutschland taumelt ins EM-Jahr Stand: 21.11.2023 23:42 Uhr

Auch der letzte Länderspieltest des Jahres sorgt für Katerstimmung im deutschen Fußball: Deutschland hat nach der Niederlage gegen die Türkei auch gegen Österreich verloren. Vor allem in der ersten Halbzeit fehleranfällig, ideenlos, uninspiriert - Deutschland unterlag am Dienstagabend (21.11.23) in Wien Gastgeber Österreich mit 0:2 (0:1).

Marcel Sabitzer als einer von acht Bundesligaprofis in der österreichischen Startelf erzielte per Präzisionsschuss die Führung der Österreicher (29.). Kurz nach der Pause flog Leroy Sané wegen einer Tätlichkeit vom Platz (49.). Dann erhöhte Christoph Baumgartner für Rot-weiß-rot (73.). Angesichts des über weite Strecken ernüchternden Auftritts der DFB-Auswahl wächst vor der Europameisterschaftsendrunde in Fußball-Deutschland die Sorge vor einer weiteren peinlichen Pleite bei einem großen Turnier - das auch noch zuhause stattfindet. "Es war insgesamt zu wenig" , sagte Kapitän Ilkay Gündogan zur Sportschau, "wir nicht gut gespielt, zu wenig Torchancen gehabt und dementsprechend auch verdient verloren" .

Nagelsmann: "Viel Arbeit auf allen Positionen"

Zu den Gründen der Niederlage befragt, sagte Gündogan im ZDF: "Das war alles hausgemacht. Die Rote Karte von Leroy fasst alles zusammen. Den Frust, die Enttäuschung. Wir haben es den Österreichern viel zu leicht gemacht. Wir waren nicht gut genug." . "Wir dürfen jetzt nicht in eine Opferrolle verfallen" , sagte Nagelsmann, "wir müssen akzeptieren, dass es unfassbar viel Arbeit auf allen Positionen ist. Wir können nicht in Schönheit sterben in den Spielen" .

Österreichs Angreifer Michael Gregoritsch lobte bei seinem Team "sehr viel Aggressivität, sehr viel Intensität, sehr viel Ballsicherheit" und freute sich über den verdienten Sieg.

Mit drei Veränderungen in der Startformation wollte Nagelsmann die " Variabilität " schon in der Aussicht auf das Turnier im kommenden Sommer testen: Mit Leon Goretzka für Joshua Kimmich auf der Doppelsechs neben Ilkay Gündogan, mit Mats Hummels für Benjamin Henrichs, und mit Serge Gnabry für Florian Wirtz. Und erneut mit Kai Havertz auf der linken Position in der Viererkette.

Kurioser Spielbeginn

Der Start der deutschen Mannschaft in dieses Spiel sah vielversprechend aus: In der ersten Viertelstunde hatte Österreich kaum Zugriff auf Ball und Gegner, Deutschland drückte die Gastgeber in deren Hälfte. Und dennoch: Österreich hatte in dieser Phase unglaubliche drei Torchancen - und was für welche! Zuerst verzog Christoph Baumgartner bei einem Schussversuch. Dann aber musste der Freiburger Michael Gregoritsch eigentlich zwei Tore machen: Zweimal tauchte er allein vor Kevin Trapp im Kasten der Deutschen auf, einmal schoss der österreichische Angreifer neben das Tor, einmal parierte der Keeper mit einem Monster-Reflex.

Häufige und schnelle Ballverluste

Wie auch schon gegen die Türkei drei Tage zuvor, war im ersten Spielabschnitt das Spiel der deutschen Mannschaft von vielen Abspielfehlern besonders im Spielaufbau geprägt. Immer aggressiv anlaufende Österreicher machten die Räume für die anzuspielenden oder ballführenden deutschen Akteure eng, die so häufig in Fehler geschickt wurden. Besonders die DFB-Offensive mit Niklas Füllkrug, Serge Gnabry und Leroy Sané hatten so gut wie keine Aktionen.

Sabitzer mit Präzisionstor

Die Anfälligkeit der deutschen Abwehr auch bei langen Bällen zeigte sich dann einmal mehr beim Führungstreffer: Zielspieler Gregoritsch ließ prallen, Sabitzer nahm den Ball halblinks von Baumgartner im Mittelfeld auf, lief aufs Tor zu, wackelte Jonathan Tah aus und setzte den Ball flach aus 18 Metern durch Tahs Beine präzise neben den linken Pfosten.

Deutsche Spiele seit der WM 2022 Datum Gegner Ergebnis 25.03.2023 Peru 2:0 28.03.2023 Belgien 2:3 12.06.2023 Ukraine 3:3 16.06.2023 Polen 0:1 20.06.2023 Kolumbien 0:2 09.09.2023 Japan 1:4 12.09.2023 Frankreich 2:1 14.10.2023 USA 3:1 18.10.2023 Mexiko 2:2 18.11.2023 Türkei 2:3 21.11.2023 Österreich 0:2

Erster Torschuss der Nagelsmann-Elf: nach 32 Minuten

Es dauerte sage und schreibe bis zur 32. Minute, bis die Elf von Bundestrainer Julian Nagelsmann den ersten Schuss aufs Tor der Österreicher brachte: Sané schlenzte, Anton Schlager im Kasten der Gastgeber hatte mit dem Versuch aber keine große Mühe. In der 41. Minute dann Torschuss Nr. zwei der DFB-Auswahl, doch auch Gnabry scheiterte - sehr deutlich.

Nach Tätlichkeit: Sané droht längere Sperre

Nach der Pause sorgte Sané für das erste deutsche emotionale Highlight - allerdings in deutlich unrühmliche Richtung. Nagelsmann hatte nach dem Auftritt gegen die Türkei zu wenig Emotionalität angeprangert. Das missverstand der Bayern-StarDenn nach einem Foul an Mwene schubste der Österreicher gegen Sané, der daraufhin übertrieben und offensichtlich deutlich frustriert mit beiden Händen gegen den Hals von Mwene schlug. Sané sah wegen Tätlichkeit glatt Rot, Mwene die gelbe Karte. Es war Sanés erste Hinausstellung in seiner Profikarriere.

Dem Bayernspieler droht aller Voraussicht nach eine Sperre für "mindestens" drei Länderspiele und damit das Aus für große Teile der EM-Vorbereitung. Die Regularien des zuständigen Fußball-Weltverbands FIFA sehen für "Tätlichkeiten, einschließlich Ellbogenschlag, Boxen, Treten, Beißen, Spucken oder Schlagen" gegen alle Beteiligten außer den Schiedsrichtern eine Mindestsperre von drei Spielen oder für "eine angemessene Zeitspanne" vor. Je nach Wertung der Disziplinarkommission könnte der 27-Jährige also auch länger fehlen.

Nagelsmann und Co-Trainer Sandro Wagner mussten die Mannschaft dann grundrenovieren: Wirtz, Robert Andrich, Benjamin Henrichs und Joshua Kimmich kamen zur 60. Minute in die Partie, nachdem zuvor schon Thomas Müller aufs Feld geschickt worden war.

"Oh, wie ist das schön!"

Doch auch der Umbau brachte nichts - im Gegenteil, denn zuvor Stefan Posch und dann erneut Gregoritsch vergaben gute Möglichkeiten. In der Folge brauchte die Mannschaft von Ralf Rangnick etwas, um sich auf die neue deutsche Formation einzustellen. Doch als David Alaba Gregoritsch als "Wand" suchte und dieser Baumgartner perfekt auf die Reise schickte, sangen die österreichischen Fans "Oh, wie ist das schön!" Denn der für RB Leipzig spielende Baumgartner ließ Trapp keine Chance.

Deutschland steckte nicht auf - das ist die einzige gute Nachricht an diesem Abend aus deutscher Sicht. Kimmich setzte einen Fernschuss nur knapp über den Kasten, Wirtz zwang wenig später Schlager bei einem weiteren Kracher aus der Distanz zu seiner besten Parade des Abends.

Schmach von Wien

In der Schlussphase hätte Österreich noch mehrfach erhöhen können, aber so oder so waren die Schmach von Wien und der verhagelte Jahresabschluss für die deutsche Mannschaft perfekt.