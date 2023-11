43. Und nun hat Österreich wieder eine gute Chance. Toller Angriff der Gastgeber zunächst über die rechte Seite (Laimers Flanke gerät mal wieder zu lang), im Nachsetzen kommt dann Baumgartner aus einer ähnlichen Position wie Sabitzer zum Abschluss - der Ball fliegt aber knapp über das deutsche Tor.

41. Immerhin der zweite Torschuss für das deutsche Team. Füllkrug setzt sich durch und legt für Gnabry auf, dessen Versuch aus 22 Metern aber recht deutlich am österreichischen Tor vorbeigeht.

40. Deutschland gelingt es jetzt, mit eigenem Ballbesitz etwas Ruhe ins Spiel zu bringen. Den hat das Nagelsmann-Team jedoch vor allem in der eigenen Hälfte.

38. Tatsächlich macht bisher Havertz auf der linken Seite den besten Eindruck im deutschen Team. Offensiv zeigt der Arsenal-Profi ganz gute Ansätze und allzu viel anbrennen lässt er in der Defensive auch nicht. Brandt auf der rechten Seite (Sané spielt fast zweite Spitze) fällt dagegen eher ab.

35. Wieder führt Österreich einen Freistoß schnell aus und kann sich sehr einfach in eine Flankensituation bringen - doch die Hereingaben bleiben sehr ungenau.

33. Die deutsche Defensive versprüht derart viel Verunsicherung. Rüdiger bringt mit einem sehr kurzen Rückpass Trapp in die Bredoullie - der Torwart muss den Ball ins Aus dreschen. Der Real-Verteidiger war schon gegen die Türkei ein Unsicherheitsfaktor.

32. Da zeigt sich Deutschland tatsächlich auch zum ersten Mal mit einem Torschuss. Sané versucht es mit einem Schlenzer, der für Schlager am Ende aber doch recht einfach zu parieren ist. Dennoch aus deutscher Sicht erfreulich, dass es endlich die erste echte Torannäherung gab.

31. Man muss es so klar sagen: die österreichische Führung ist mehr als verdient. Das war die vierte gute Chance und wenn die Gastgeber zuvor nicht recht schludrig mit ihren Möglichkeiten umgegangen wären, hätte es schon vorher geklingelt.

29. Marcel Sabitzer Österreich Tooor für Österreich, 1:0 durch Marcel Sabitzer

Und da ist es auf der anderen Seite passiert. Gregoritsch leitet als Wandspieler wieder stark ein, Baumgartner schickt Sabitzer auf die linke Seite und der setzt sich gegen Tah durch, versenkt den Ball im kurzen Eck.

28. Jetzt mal ein starker Zweikampf von Goretzka. Solche Ballgewinne sollten dem deutschen Team helfen. Und tatsächlich passiert danach auch ansatzweise was. Sané mit seinem ersten guten Solo und feinem Steilpass auf Brandt - der den Ball aber an der Strafraumgrenze nicht kontrollieren kann.

27. Auf eine Sache kann sich Deutschland bisher aber verlassen: die Flanken der Österreicher sind ziemlich schwach. Dabei zeigt Gregoritsch bei jedem langen Ball, dass er den Abwehrspielern in der Luft überlegen ist. Bringt aber nichts, wenn die Hereingaben im Nichts landen.

25. Was dem deutschen Team bisher auch total fehlt, sind die Aktionen von Sané. Der aktuell so formstarke Star des FC Bayern ist bisher komplett abgetaucht.

23. Österreich läuft einen Angriff nach dem anderen. Mal konnte Havertz im letzten Moment klären, dann setzte sich Rüdiger robust gegen Gregoritsch durch. Aber das DFB-Team bekommt keine Pausen, weil der Ball viel zu schnell verloren geht.

22. Nagelsmann hat nach dem Türkei-Spiel kritisiert, dass in Deutschland zu wenig Optimismus rund um das DFB-Team herrsche - dieser Auftritt gerade macht es den deutschen Zuschauern aber auch schwer, diesen zu entwickeln. Österreich ist gewiss ein starker Gegner, aber keiner, der die Mannschaft derart im Griff haben sollte.

20. Zwischenfazit Gleich sind die ersten 20 Minuten vorbei - und naja ... Deutschland hatte gegen die Türkei einen richtig starken Start, diesmal kann man das nicht behaupten. Österreich mit zwei Topchancen auf die Führung, das Nagelsmann-Team zweimal im Glück. Und nach vorne ist bisher auch nicht allzu viel passiert.

17. Gregoritsch zum Zweiten Den muss der Augsburg-Stürmer machen! Toller langer Pass auf Gregoritsch, der diesmal wieder alleine vor Trapp ist und ganz viel Zeit hat. Der Österreicher schießt jedoch dem deutschen Torhüter an die Hand und vergibt die Hundertprozentige. Deutschland schwimmt in der Defensive mal wieder.

16. Deutschland erneut mit einem haarsträubenden Ballverlust am eigenen Strafraum. Österreich nutzt die Gelegenheit aber nicht und spielt es zu ungenau aus.

14. Bei Österreich merkt man, dass das Zentrum das Prunkstück ist. Vor allem defensiv sind Seiwald, Schlager und Laimer richtig stark. Die RB-Schule macht sich bei den Dreien extrem bemerkbar, sie geben den deutschen Spieler gar keine Zeit.

12. Topchance für Gregoritsch Und jetzt große Möglichkeit für Österreich! Nach einem schnell ausgeführten Freistoß steht Gregoritsch frei vor dem deutschen Tor, verfehlt bei seiner Direktabnahme den Ball fast. Der rollt dann am Kasten vorbei. Glück für das DFB-Team!

11. Aus der guten Chance wird aber nichts. Sané mit dem Versuch, der aber in der Mauer landet. Da war deutlich mehr drin.

10. Schmeichelhaft, aber gute Chance für Deutschland. Füllkrug bekommt einen Freistoß zugesprochen, der durchaus diskutabel ist. Der Ball liegt etwa 22 Meter vom Tor entfernt, es könnte gefährlich werden.

7. Defensiv steht übrigens wie gegen die Türkei eine Dreierkette. Tah sichert Sané auf der rechten Seite, auf der anderen Seite verteidigt Rüdiger den freien Raum hinter dem offensiven Havertz.

5. Nun der erste gute DFB-Angriff. Zunächst lässt das Team den Ball in den eigenen Reihen laufen, dann schickt Gnabry mit einem tollen Pass Havertz auf die Reise. Dessen scharfe Hereingabe können die Österreicher aber abwehren.

3. Österreich geht von Beginn an voll in die Offensive, setzt sich in der Nähe des deutschen Strafraums fest. Gündogan beendet mit einem gewonnenen Zweikampf gegen Schlager den Sturmdrang der Gastgeber - Deutschland kann mal durchschnaufen.

2. Und schon werden die Gastgeber gefährlich. Rüdiger mit einem Fehlpass und Christoph Baumgartner kommt zum Abschluss. Rüdiger grätscht noch dazwischen und klärt zur Ecke.

1. Spielbeginn

Erster Sieg für Deutschland: Ilkay Gündogan hat die Platzwahl gegen David Alaba gewonnen. Und damit kann es losgehen.

Schon jetzt wird klar: Nachdem die gute Stimmung der gegnerischen Fans gegen die Türkei ein Problem war, könnte es heute genauso kommen. Die österreichischen Anhänger in Wien geben schon vor dem Anpfiff ordentlich Gas.

Und damit auch genug der Worte, gleich rollt der Ball. Die beiden Mannschaften haben den Platz betreten, jetzt gibt es die Nationalhymnen.

Für das DFB-Team wird es der letzte Test eines schwierigen Jahres 2023, aber nicht der letzte Test vor der Heim-EM. Im März wird Deutschland noch zwei Partien bestreiten, laut Medienberichten sollen die Gegner Frankreich und die Niederlande sein - bestätigt ist diese Information jedoch noch nicht. Klar ist aber: Viele Gelegenheiten, um sich einzuspielen, bleiben dem Nagelsmann-Team nicht mehr. Heute gilt es erstmal, die negativen Eindrücke des Spiels gegen die Türkei auszumerzen und sich sowie die Fans mit einem Positiv-Erlebnis aus dem Jahr zu verabschieden.

Bei der Türkei haben einige bisher in Deutschland eher unbekannte Namen viele überrascht, heute dürfte das aber nicht passieren. Alle zehn Feldspieler stehen aktuell bei einem deutschen Bundesligisten unter Vertrag oder waren bis vor kurzem in der Bundesliga aktiv. Diese Mannschaft hat im Übrigen schon vor einiger Zeit die Qualifikation für die EM im nächsten Jahr geschafft - gemeinsam mit Spanien ließen die Österreicher in ihrer Gruppe nichts anbrennen. Trainer Ralf Rangnick schreibt seine persönliche Erfolgsgeschichte also auch als Nationaltrainer weiter.

Wagen wir einen schnellen Blick auf die Aufstellung des DFB-Teams. Nagelsmann hat seine Startelf personell dreimal verändert. Mats Hummels hat den Vorzug vor Benjamin Henrichs erhalten, Serge Gnabry spielt statt Florian Wirtz und besonders bemerkenswert: Leon Goretzka verdrängt Joshua Kimmich auf die Bank. Kai Havertz bleibt derweil Linksverteidiger, die rechte Seite beackern wird wahrscheinlich Jonathan Tah.