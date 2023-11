Rückschlag vor der EM Erste Niederlage für Nagelsmann - Deutschland verliert gegen die Türkei Stand: 18.11.2023 23:37 Uhr

Die deutsche Nationalmannschaft hat gegen die Türkei ihre erste Niederlage unter Bundestrainer Julian Nagelsmann kassiert. Es ist ein Rückschlag auf dem Weg zur Heim-EM 2024.

Deutschland verlor am Samstag (18.11.2023) im mit 72.592 Zuschauern ausverkauften Berliner Olympiastadion mit 2:3 (1:2) gegen die Türkei. Nach dem Sieg gegen die USA und dem Unentschieden gegen Mexiko verlor Nagelsmann im dritten Spiel erstmals als Bundestrainer. Kai Havertz und Niclas Füllkrug erzielten die Tore für Deutschland, während Ferdi Kadioglu, Kenan Yildiz und Yusuf Sari per Handelfmeter vor zehntausenden türkischen Fans für die Türkei trafen.

Für die deutsche Mannschaft ist es ein Rückschlag vor der Heim-EM im Sommer 2024, am Dienstag spielt das Team in Wien gegen Österreich. Seit dem Vorrunden-Aus bei der WM in Katar 2022 hat Deutschland fünf von zehn Spielen verloren und drei davon gewonnen. Die Gruppen für die EURO 2024 werden am 2. Dezember in Hamburg ausgelost. "Die Emotionalität hatten wir nicht auf allen Positionen" , sagte Nagelsmann bei RTL. "Ein paar haben es sehr gut gemacht, aber einige haben nicht das Emotionalitätsniveau erreicht, um an ihre Grenzen zu gehen."

Yusuf Sari (M.) von der Türkei bejubelt sein Tor zum 3:2.

Deutsche Spiele seit der WM 2022 Datum Gegner Ergebnis 25.03.2023 Peru 2:0 28.03.2023 Belgien 2:3 12.06.2023 Ukraine 3:3 16.06.2023 Polen 0:1 20.06.2023 Kolumbien 0:2 09.09.2023 Japan 1:4 12.09.2023 Frankreich 2:1 14.10.2023 USA 3:1 18.10.2023 Mexiko 2:2 18.11.2023 Türkei 2:3 21.11.2023 Österreich

Deutschland geht früh in Führung - doch die Türkei findet Antworten

"Gerade im Hinblick auf ein großes Turnier ist es wichtig, stabil zu sein", sagte Julian Nagelsmann vor der Partie bei RTL. Der Bundestrainer, der die Mannschaft zur Heim EM 2024 führen soll, überraschte mit einer ungewöhnlichen Maßnahme: Kai Havertz spielte als Linksverteidiger. Und der Plan ging zunächst auch auf: Benjamin Henrichs spielte rechts Leroy Sané frei, der den Linksverteidiger im Strafraum mit seinem Zuspiel fand - Havertz traf zur Führung. Ein frühes Tor schien zunächst die guten Eindrücke von der USA-Reise zu bestätigen.

Kai Havertz trifft zur frühen Führung für die Deutsche Nationalmannschaft.

Das deutsche Team zeigte sich offensiv stark, leistete sich jedoch defensiv aber grobe Fehler. Die Türkei fand so noch vor der Pause passende Antworten. Abdülkerim Bardakci drosch den Ball nach vorne links, gegen Ferdi Kadioglu verschätzte sich die deutsche Abwehr, Kadioglu schoss den Ball wuchtig in das Tor von Schlussmann Kevin Trapp (38.). Die Türkei, längst sicher für die EM in Deutschland qualifiziert, machte weiter Druck und ging sogar in Führung: Erneut stellt ein langer Pass auf der linken türkischen Angriffseite die deutsche Mannschaft vor Probleme. Kenan Yildiz tauchte frei vor Trapp auf und schoss beherzt in den rechten Winkel (45.+2).

Ferdi Kadioglu jubelt über seinen Ausgleichstreffer.

"Wir haben drei Gegentore bekommen - mal wieder. Auf dem Niveau ist das zu viel" , sagte Deutschlands Kapitän Ilkay Gündogan in der Sportschau. "Wir waren nicht aggressiv genug. Wir haben es den Türken zu leicht gemacht, die Bälle hin und her zu spielen. Dann läufst du viel hinterher - und das soll natürlich nicht unser Maßstab sein."

Füllkrug mit dem Ausgleich, doch die Türkei trifft erneut

Auch in die zweite Hälfte startete die deutsche Mannschaft gut und kam kurz nach Wiederanpfiff zum Ausgleich. Florian Wirtz trieb den Ball bis in den türkischen Strafraum, bediente Niclas Füllkrug, der aus zwölf Metern traf (49.).

Niclas Füllkrug jubelt über seinen Ausgleichstreffer gegen die Türkei.

Doch die Türkei blieb druckvoll. Salih Özcan traf in der 52. Minute aus 18 Metern den Pfosten - und in der 69. Minute meldete der Video-Assistent dem Schiedsrichter ein möglicherweise strafbares Handspiel, Kai Havertz hatte den Ball im Lauf an den Arm bekommen. Der polnische Schiedsrichter Bartosz Frankowski entschied auf Strafstoß, Yusuf Sari verwandelte etwas glücklich zur erneuten türkischen Führung, Torwart Trapp war noch dran (71.). Yilmaz hätte in der 82. Minute noch auf 4:2 erhöhen können, er traf aber nicht wie auch Serge Gnabry, der knapp an einem Zuspiel von Henrichs vorbei rutschte (86.). "Es unbedingt zu wollen - das ist wichtig für uns. Ich glaube, dass wir nicht alle bei hundert Prozent waren" , sagte Füllkrug in der Sportschau. "Wir sind in der ersten Halbzeit nicht auf die emotionale Ebene der Türkei gekommen."

Situation vor dem Spiel politisch aufgeladen

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan, der Freitag und Samstag zu einem Staatsbesuch in Deutschland weilte, erschien nicht zum Spiel. Mehrere Demonstrationen zum Nahostkonflikt und zur Situation der Kurden in der Türkei beschäftigten vor allem Polizeikräfte. Ein Fanmarsch türkischer Fans vor dem Spiel verlief friedlich.