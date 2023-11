Wegen Verletzung abgereist Ter Stegen fehlt Deutschland gegen Türkei und Osterreich Stand: 17.11.2023 18:08 Uhr

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft muss zum Jahresabschluss auf Marc-Andre ter Stegen verzichten. Der Torhüter des FC Barcelona laboriert an akuten Rückenschmerzen und fällt damit für die Testspiele gegen die Türkei am Samstag in Berlin (20.45 Uhr, live in der Radio-Reportage bei der Sportschau) und drei Tage später in Wien gegen Österreich (live in der Radio-Reportage bei der Sportschau) aus.

Das teilte Bundestrainer Julian Nagelsmann am Freitag (17.11.2023) vor dem Abschlusstraining im Olympiastadion mit.

Wer für ter Stegen im Tor stehen wird, ließ Nagelsmann noch offen. "Mit der Kurzfristigkeit des Ausfalls haben wir nicht gerechnet" , sagte Nagelsmann. Er habe mit ter Stegen am Freitagnachmittag unmittelbar vor der Abfahrt zur Pressekonferenz gesprochen. "Wir werden das Training abwarten und dann eine gemeinsame Entscheidung treffen."

Im März möchte Neuer zurückkehren

Für ter Stegen ist das Aus für die Länderspiele zum Jahresabschluss ein Rückschlag. Er war nach der schweren Verletzung von Manuel Neuer die klare Nummer eins der Nationalmannschaft. Neuer soll - wenn er fit bleibt - zu den Länderspielen im März wieder in den Kader zurückkehren. Der 37-Jährige hatte angekündigt, auf dem Weg zur Heim-EM 2024 um den Stammplatz im deutschen Tor kämpfen zu wollen.