Als Tabellenführer im DFB-Team Tah mit breiter Brust und neuer Rolle Stand: 16.11.2023 15:18 Uhr

Jonathan Tah ist nach mauen Jahren plötzlich Hoffnungsträger im DFB-Team, denn er übernimmt Führungsaufgaben in Leverkusens Erfolgsteam - trotz seines Gemüts.

Jonathan Tahs Debüt im Nationalteam ist schon siebeneinhalb Jahre her: Am 26. März 2016 durfte er als damals gerade 20-Jähriger im Prestige-Testduell mit England (2:3) in der Innenverteidigung ran. Seither kamen jedoch nur 18 Einsätze hinzu, oft schaute er von der Bank aus zu, ansonsten war er verletzt oder nicht nominiert.

Doch jetzt, mit 27 Jahren, ist Tah gefragter denn je im DFB-Team. Das hängt damit zusammen, dass seine Konkurrenten in den vergangenen Jahren daran gescheitert sind, die Zahl der Gegentreffer im Rahmen zu halten. Auch das Vertrauen des neuen Bundestrainers Julian Nagelsmann spielt eine Rolle. Vor allem aber liegt es an Tahs Entwicklungssprung und dem Höhenflug im Verein.

Möglicher Rechtsverteidiger

Natürlich mache es einen Unterschied, dass er mit Bayer Leverkusen ungeschlagener Tabellenführer sei, sagte Tah im Sportschau-Interview am DFB-Campus in Frankfurt. "Es gibt einem sehr viel Selbstvertrauen, wenn man mit so einer Ausgangslage hierherkommt. Ich habe es auch schon anders erlebt."

Bei den jüngsten drei Länderspielen durfte er jeweils durchspielen. Gegen Mexiko (2:2) begann er auf seiner Stammposition in der Innenverteidigung, gegen Frankreich (2:1) und die USA (3:1) überzeugte er in der ungewohnten Rolle als Rechtsverteidiger über weite Strecken. Dort gilt er nun als ernsthafte, stabilisierende Alternative, sollte Nagelsmann Joshua Kimmich weiter im defensiven Mittelfeld einsetzen.

Kimmich hatte zuletzt gefehlt, ist aber zurück bei den Testspielen gegen die Türkei am Samstag in Berlin (20.45 Uhr, live im Audiostream) und drei Tage später in Wien gegen Österreich (live im Audiostream).

Führungsrolle bei Bayer Leverkusen

Auch unabhängig vom aktuellen Siegesrausch mit Bayer habe er dazugelernt, sagte Tah - der sich selbst als eher ruhigeres Gemüt beschreibt. "Ich fände es schade, wenn ich mich nicht weiterentwickeln würde. Wenn du älter wirst, übernimmst du mehr Verantwortung auf dem Platz, sprichst mehr auf, auch neben dem Platz in der Kabine. Definitiv habe ich mich vor allem bei Leverkusen in diese Rolle reinentwickelt."

Sein Vereinstrainer Xabi Alonso habe zu ihm gesagt, dass er ein lautstarkes Auftreten auch von ihm erwarte. Schließlich bringe seine Position es mit sich, dass man viel dirigieren kann und sollte.

Einige Konkurrenten abgehängt

So könnte Tah in der Nationalmannschaft auch als Co-Abwehrchef neben Antonio Rüdiger infrage kommen, sollte Rückkehrer Mats Hummels schwächeln oder ausfallen. Jedenfalls hat er sich einen Vorsprung erspielt gegenüber anderen Konkurrenten. Niklas Süle (Borussia Dortmund) und Thilo Kehrer (West Ham) sitzen bei ihren Klubs meist auf der Bank, Dortmunds Nico Schlotterbeck patzt zu häufig und wurde von Nagelsmann bisher verschmäht.

Der Konkurrenzkampf sei dennoch präsent im Kader, sagte Tah. "Bei der Nationalmannschaft geht es immer darum, sich zu zeigen. Natürlich spürt man das irgendwo, auch mit dem neuen Trainer, und wir wollen den Erwartungen gerecht werden." Schließlich haben alle das große Ziel Heim-EM 2024 vor Augen.