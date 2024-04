Judo-EM in Kroatien Wagner holt Silber, Bronze für Böhm Stand: 27.04.2024 18:30 Uhr

Erster großer Erfolg für Deutschland bei der Judo-EM: Anna-Maria Wagner hat am Samstag (27.04.2024) in Zagreb die Silber-Medaille gewonnen. Bronze ging an Alina Böhm. Doch zu Olympia nach Paris darf nur eine.

In der Gewichtsklasse bis 78 Kilogramm musste sich Wagner, immerhin Weltmeisterin von 2021, erst im Finale der Französin Audrey Tcheumeo geschlagen geben, die bereits ihren fünften EM-Titel gewann. Für die Olympia-Dritte Wagner ist es die zweite Medaille bei einer EM, 2018 hatte sie in Tel Aviv Bronze gewonnen.

Wagners Teamkollegin Alina Böhm, Europameisterin von 2022 und 2023, holte im selben Wettbewerb Bronze. Im kleinen Finale besiegte sie die Ukrainerin Jelizaweta Lytwynenko. Im Turnierverlauf war sie zuvor ebenfalls an Tcheumeo gescheitert.

Das Ziel: Über Zagreb nach Paris

Für Böhm und Wagner geht es noch um die Qualifikation für die Olympischen Spiele im Sommer. Nur eine der beiden kann einen Startplatz für Paris erhalten. Bei den Spielen in Tokio 2021 gewann Wagner die Bronzemedaille.

Für die Olympia-Qualifikation wird auch das Abschneiden bei der WM in Abu Dhabi vom 19. bis zum 24. Mai relevant sein. Die EM in den Einzelwettbewerben enden am Samstag. Am Sonntag werden noch die Sieger in den Mixed-Teams-Wettbewerben ermittelt.