Giro d'Italia Sanchez holt sich in der Toskana den Tagessieg 09.05.2024

Pelayo Sanchez hat sich auf der sechsten Etappe des Giro d'Italia den Tagessieg geholt. Der Spanier setzte sich am Donnerstag (09.05.24) nach 180 km in Rapolano Terme durch.

Im Sprint einer dreiköpfigen Spitzengruppe setzte sich der Movistarfahrer gegen den Franzosen Julien Alaphilippe und den Australier Lucas Plapp durch. Es war der erste Tageserfolg Sanchez' bei einer großen Landesrundfahrt.

Alaphilippe hat was vor

Nach 79 km hatte sich eine kleine Gruppe um Alaphilippe abgesetzt, die später auf bis zu sechs Fahrer anwuchs. In dieser Gruppe: der Australier Lucas Plapp. Der Abstand auf die Verfolger betrug bis zu zweieinhalb Minuten - ein Abstand, mit dem Plapp in der virtuellen Gesamtwertung hauchdünn am Gesamtführenden Tadej Pogacar vorbeigezog.

Doch in der Schlussphase, besonders am mit 20 Prozent sehr steilen Schlussanstieg fünf Kilometer vor dem Ziel, kam das Peloton mit Spitzenreiter Pogacar wieder nah an die Ausreißer heran.

Lipowitz muss erkrankt aufgeben

Vier Fahrer hatten die sechste Etappe nicht mehr aufnehmen können, unter ihnen auch der erkrankte deutsche Bora-hansgrohe-Fahrer Florian Lipowitz. Auf der fünften Etappe war der Nachwuchsfahrer mit einer Stunde und elf Minuten Rückstand ins Ziel gekommen.

Am Freitag wartet auf die Fahrer ein Einzelzeitfahren über 40,60 km von Foligno nach Perugia.