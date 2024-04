Vier Tore in Braunschweig HSV gewinnt und hofft weiter auf Aufstieg Stand: 27.04.2024 14:52 Uhr

Fußball-Zweitligist HSV hat am 31. Spieltag seine Chance auf einen Bundesliga-Aufstieg gewahrt. Die Hamburger gewannen am Sonnabend das Nordduell bei Eintracht Braunschweig mit 4:0 (2:0) und vergrößerten damit wieder die Abstiegssorgen der "Löwen".

Von Martin Schneider

Robert Glatzel mit zwei Toren, Bakery Jatta und Ludovit Reis trafen für die Gäste, die einen hochverdienten Sieg einfuhren. Die Hamburger waren vor 22.167 Zuschauern das klar überlegene Team und nutzten ihre Chancen konsequent. Der HSV verkürzte damit vorerst den Rückstand auf den Relegationsplatz und Fortuna Düsseldorf auf drei Punkte. Die Fortunen gastieren am Abend (20.30 Uhr, im NDR Livecenter) bei Schalke 04 und können dort mit einem Erfolg den alten Abstand von sechs Zählern wiederherstellen.

Für die Eintracht bleibt die Lage drei Spiele vor Saisonende angespannt. Mit 34 Punkten rangieren die Braunschweiger auf Platz 14 und haben ihrerseits zwei Zähler Vorsprung auf Relegationsplatz 16. Den belegt aktuell der 1. FC Kaiserslautern, der überraschend bei Holstein Kiel gewann.

Am kommenden Freitag (18.30 Uhr) empfängt der HSV den FC St. Pauli zum Hamburger Derby, Braunschweig tritt am Sonnabend bei Greuther Fürth an (13 Uhr).

HSV tonangebend und effizient

Der HSV startete im Eintracht-Stadion fulminant. Es dauerte 30 Sekunden, da hatte Ransford Königsdörffer die Führung der Hamburger auf dem Fuß, schoss allerdings knapp vorbei. Neun Minuten später jubelten dann die mitgereisten Anhänger des HSV über das 1:0 durch Glatzel, der eine Vorlage von Lukasz Poreba vollendete. Bemerkenswert: Der Einsatz des Stürmers hatte auf der Kippe gestanden, da er in der Nacht vor dem Spiel über Übelkeit klagte.

Seinen Torhunger verlor Glatzel dabei jedoch nicht - und legte nach. In der 22. Minute erzielte er mit der Brust das 2:0 für effektive und spielerisch überzeugende Hamburger. Die Führung spielte den Gästen in die Karten. Die Gastgeber hielten gut mit, ihnen fehlte es aber offensiv an Durchschlagskraft. Zudem leisteten sich die "Löwen" zu viele schnelle Ballverluste im Aufbauspiel. Der HSV stand im ersten Durchgang defensiv sicher und ließ nichts zu.

Braunschweig jubelt zu früh

Nach 49 Minuten jubelten dann die Braunschweiger über den vermeintlichen Anschlusstreffer zum 1:2. Fabio Kaufmann stocherte erst gegen HSV-Keeper Matheo Raab und dann gegen Miro Muheim, der Ball landete schließlich bei Johan Gomez, der ins leere Tor schoss. Doch der VAR schaltete sich ein. Schiedsrichter Daniel Siebert nahm den Treffer schließlich zurück und zückte Gelb wegen Foulspiels für Kaufmann.

Der HSV verwaltete bis zum Schluss den zehnten Auswärtssieg der Saison. Braunschweig hatte durch Thorir Helgason (59.) noch einen gefährlichen Torabschluss, doch ein Treffer wollte den Niedersachsen an diesem Tag nicht gelingen. Jatta (69.) und Reis (84.) entschieden die Partie endgültig.

