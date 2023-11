Testspiel gegen Deutschland Montella setzt auf türkische Fans - "als ob wir zu Hause spielen" Stand: 17.11.2023 22:32 Uhr

Der türkische Fußball-Nationaltrainer Vincenzo Montella zählt Deutschland zu den EM-Favoriten - und setzt beim direkten Duell am Samstag (18.11.2023, 20.45 Uhr, live in der Radio-Reportage bei der Sportschau) in Berlin auf die eigenen Fans.

"Es wird eine außergewöhnliche Atmosphäre geben. Als ob wir zu Hause spielen" , sagte Montella vor dem Abschlusstraining am Freitag (17.11.2023). "Hier leben sehr viele Türken, die wollen wir stolz machen." Im Olympiastadion werden bei der Heim-Premiere des Bundestrainers Julian Nagelsmann über 70.000 Fans erwartet - mindestens die Hälfte dürfte die Türkei unterstützen.

In der EM-Qualifikation spielt die bereits für das Turnier in Deutschland (14. Juni bis 14. Juli) qualifizierte Türkei am Dienstag in Wales. "Um weiter planen zu können, ist es wichtig, hier eine gute Leistung zu zeigen" , sagte Montella.

Montella hat die Nationalmannschaft der Türkei im September übernommen, er folgte auf Stefan Kuntz. Nach der fünften Niederlage im 20. Länderspiel, nach einem 2:4 gegen Japan, trennte sich der türkische Verband von Kuntz. "Die Spieler müssen das Niveau erreichen, 100 Prozent zu geben. Wenn sie nicht 100 Prozent geben, tut es mir weh. Antworten werden in der Mitte des Feldes gegeben, nicht in Interviews" , sagte Kuntz.

Ayhan und Özcan - bekannte Gesichter aus der Bundesliga

Der neue Trainer Montella startete mit zwei Siegen in der EM-Qualifikation gegen Lettland und Kroatien, die Türkei stand damit vorzeitig als Endrunden-Teilnehmer fest. In einem 4-2-3-1-System vertraut Montella auf eine Achse um Kapitän und Spielmacher Hakan Calhanoglu, der gegen Deutschland aber verletzt fehlen wird.

Calhanoglu spielt heute für Inter Mailand, ist aber in Deutschland aufgewachsen und hat lange in der Bundesliga gespielt, wie auch Kaan Ayhan (Galatasaray) oder Salih Özcan, der in Deutschland beim BVB unter Vertrag steht.

Juves Yildiz - Talent mit viel Potenzial

Das größte Talent im türkischen Fußball dürfte Arda Güler von Real Madrid sein, nur fehlt er gegen Deutschland wegen einer Verletzung im Kader. Als großes Talent gilt auch Kenan Yildiz, 18, ein variabler Offensivspieler von Juventus Turin.

Yildiz ist in Regensburg geboren und aufgewachsen, später spielte er für die Jugendmannschaften des FC Bayern, ehe er im Sommer 2022 nach Turin wechselte. Dort hat er mittlerweile den Sprung in die erste Mannschaft geschafft, in der Serie A kam er in dieser Saison fünfmal zum Einsatz.

Es wäre eine Überraschung, sollte Montella Yildiz gegen Deutschland für die Startelf nominieren, aber ein Kurzeinsatz ist durchaus möglich. Zuletzt, beim Sieg in der EM-Quali gegen Kroatien gab er sein Debüt.