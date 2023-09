Trennung nach Niederlage gegen Japan Stefan Kuntz als Nationaltrainer der Türkei entlassen Stand: 20.09.2023 14:21 Uhr

Der türkische Fußballverband hat seinen Nationaltrainer Stefan Kuntz freigestellt. Das wurde am Mittwoch (20.09.2023) nach einem Treffen zwischen Verband und Trainer bekannt.

Auch Kuntz wurde Japan zum Verhängnis: Anderthalb Wochen nach Bundestrainer Hansi Flick verlor der Fußball-Europameister von 1996 seinen Job als türkischer Nationalcoach ebenfalls nach einer Pleite gegen die Asiaten.

Am Dienstag (12.09.2023) hatte Kuntz mit der Türkei 2:4 gegen Japan verloren. Die Kritik war schon zuvor lauter geworden, am Sonntag hatten viele türkische Medien die Trennung schon als perfekt gemeldet. Der Verband dementierte jedoch und verwies auf das Treffen am Mittwoch.

Seit September 2021 in der Türkei

Kuntz musste vor der Niederlage gegen Japan in der EM-Qualifikation mit dem enttäuschenden 1:1 gegen Armenien einen herben Dämpfer hinnehmen.

Das 2:4 gegen Japan war im 20. Länderspiel für Kuntz mit der Türkei die fünfte Niederlage. Danach ging der Trainer mit den Spielern hart ins Gericht. "Anstatt die Ohren zu verschließen, ist es wichtig, die Augen zu öffnen", forderte er: "Die Spieler müssen das Niveau erreichen, 100 Prozent zu geben. Wenn sie nicht 100 Prozent geben, tut es mir weh. Antworten werden in der Mitte des Feldes gegeben, nicht in Interviews."

Kuntz, der am 19. September 2021 seinen Job in der Türkei übernommen hatte, verpasste das WM-Ticket für Katar 2022 in den Playoffs. In der Qualifikation für die EURO 2024 in seiner Heimat lag er allerdings als Zweiter der Gruppe D hinter dem WM-Dritten Kroatien noch auf Kurs.