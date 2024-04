Klarer Sieg in Augsburg Werder geht Riesenschritt Richtung Klassenerhalt Stand: 27.04.2024 17:31 Uhr

Werder Bremen kann nach einem starken Auftritt für die nächste Bundesliga-Saison planen - und rückt Augsburg im Europapokal-Rennen auf die Pelle.

Die Bremer gewannen am Samstag 3:0 (0:0) beim FCA und vergrößerten mit ihrem zweiten Sieg in Folge den Vorsprung auf den Relegationsplatz auf zehn Punkte. Sollte der dort platzierte FSV Mainz am Sonntag gegen Köln verlieren, hätte Werder drei Spieltage vor Schluss auch rechnerisch den Klassenerhalt sicher.

Romano Schmid (52.), Marvin Ducksch (61., Foulfelfmeter) und Olivier Deman (90.) sorgten für die Tore in einem lange ausgeglichenen Spiel, in dem Bremen vor allem in der zweiten Halbzeit eine reife Leistung zeigte. Augsburg hat trotz der zweiten Niederlage in Folge noch gute Chancen auf Platz sieben, der aller Voraussicht zum Start in der Conference League berechtigt.

Der Rückstand auf den SC Freiburg (1:1 gegen Wolfsburg) beträgt nur einen Punkt - allerdings ist Augsburgs Restprogramm mit Dortmund, Stuttgart und Leverkusen schwer. Auch Bremen ist als Tabellenzehnter mit nur drei Punkten Rückstand auf Freiburg plötzlich wieder ein Kandidat für Europa.

Werner: "Topleistung von erster bis letzer Minute"

Werder-Trainer Ole Werner äußerte sich im Sportschau-Interview sehr zufrieden. "Das war mannschaftlich eine Topleistung von der ersten bis zur letzten Minute. Wir haben defensiv kaum etwas zugelassen und haben selbst sehr, sehr gut Fußball gespielt."

Werners Augsburger Kollege Jess Thorup war dagegen schwer enttäuscht, sprach von einer ganz schwachen Leistung seines Teams. "Es ist schwierig für mich zu erklären, was los war. Wir haben jetzt zweimal hintereinander schlecht gespielt, das tut mir echt leid auch für die Fans, die gekommen sind."

Ducksch mit Vorlage und Tor

Nach einer ereignisarmen ersten Halbzeit sorgte eine Standardsituation für die Bremer Führung. Bei einem Freistoß von Ducksch aus dem Halbfeld bekam Kevin Mbabu nicht mit, dass Schmid hinter seinem Rücken in den Strafraum sprintete. Er kam am zweiten Pfosten frei zum Schuss und verwandelte sicher.

Wenig später drang Felix Agu links in den Augsburger Strafraum ein. Der zur Pause eingewechselte FCA-Verteidiger Patric Pfeiffer kam einen Schritt zu spät, traf Agu am Bein und verursachte so einen Foulelfmeter. Ducksch übernahm die Verantwortung und traf links in die Ecke, Torwart Finn Dahmen konnte trotz Fingerspitzen am Ball nichts mehr ausrichten.

In der Folge verteidigte Bremen den Vorsprung souverän, ließ wenig zu. Von Augsburgs 14 Abschlüssen ging nur ein einziger aufs Tor von Michael Zetterer. Deman erhöhte noch per Kopf nach einer präzisen Flanke von Mitchell Weiser.

Augsburg in Dortmund, Bremen gegen Gladbach

Augsburg muss am 32. Spieltag in Dortmund (Samstag, 18:30 Uhr) auf Christian Jakic nach dessen fünfter Gelber Karte verzichten. Bremen spielt zeitgleich gegen Borussia Mönchengladbach.