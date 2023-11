Tickets für deutsche Gruppenspiele EM 2024: Alles für den Club Stand: 20.11.2023 20:07 Uhr

Ab dem 4. Dezember kann man sich für Tickets der deutschen Gruppenspiele bei der Fußball-EM 2024 bewerben. Die besten Chancen haben Mitglieder des Fan Clubs Nationalmannschaft.

Am 2. Dezember findet in Hamburg die Auslosung für die EM 2024 statt, zwei Tage später (4. Dezember) startet die zweite Bewerbungsphase für Eintrittskarten. Dies teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Montag mit.

Die UEFA stellt den Verbänden der bis dahin qualifizierten 21 Teams im Dezember dann insgesamt eine Million Tickets zur Verfügung, ausschließlich für die Gruppenphase.

Die deutschen Gruppenspiele finden in München (14.6.), Stuttgart (19.6.) und Frankfurt (23.6.) statt. Dem DFB stehen rund 9.000 Karten pro Spiel zur Verfügung.

Fan Club Nationalmannschaft bekommt die meisten Karten

Um an Tickets zu gelangen, gibt es drei Wege: Das größte Kontingent steht DFB-Angaben zufolge den 55.000 Mitgliedern des offiziellen Fan Clubs Nationalmannschaft zur Verfügung. Die Mitgliedschaft dort kostet im Jahr 15 bis 30 Euro.

Zudem besteht die Möglichkeit, beim DFB einen eigenständig organisierten Fanklub anzumelden. Auch diese bekommen ein festes Kontingent an Tickets.

Die dritte Option ist eine Turnierregistrierung. Diese kostet fünf Euro, unabhängig vom Erfolg der Bewerbung. Laut DFB will man damit ausschließlich die Kosten des Registrierungs- und Verarbeitungsprozesses decken und zudem sichergehen, dass sich nur echte Anhänger um Eintrittskarten bewerben.

Langjährige Mitglieder des Fan Clubs haben Vorrang

Innerhalb der Phase gibt es drei Zeitfenster: In den ersten beiden vom 4. bis 7. und vom 7. bis 11. Dezember sind nur Mitglieder des Fan Clubs Nationalmannschaft mit einer bestimmten Anzahl von Bonuspunkten kaufberechtigt, die sich aus der Dauer der Mitgliedschaft und der Teilnahme an jüngsten Länderspielen bemessen. Erst vom 11. bis 15. Dezember dürfen Bewerberinnen und Bewerber mit weniger oder keinen Bonuspunkten oder mit Turnierregistrierung einsteigen. Die eigenständigen Fanklubs nehmen an einer eigenen Verkaufsphase teil

Karten für etwaige Spiele der deutschen Mannschaft in den K.o.-Runden ab dem Achtelfinale kommen erst nach der Gruppenphase in den offenen Verkauf.

20 Millionen Anträge in erster Bewerbungsphase

Die erste Bewerbungsphase endete am 26. Oktober. Für die mehr als 1,2 Millionen Eintrittskarten gingen über 20 Millionen Anträge ein.

Die dritte Phase für die dann noch verbleibenden 500.000 Tickets folgt nach den Playoffs im März - hier werden die drei verbleibenden Teilnehmer ermittelt - und kurz vor dem Turnier im "Last-Minute-Verkauf" sowie im Turnierverlauf für die K.o.-Runde.

Was kosten die Tickets für die EM 2024?

Die günstigsten Tickets gibt es für 30 Euro (Kategorie "Fan First") in der Vorrunde. Die Mehrzahl der Tickets aber werden in der Kategorie 3 (60 Euro), Kategorie 2 (150 Euro) und Kategorie 1 (200 Euro) angeboten. Die Gruppenphase, aus der sich von 24 Teams gleich 16 fürs Achtelfinale qualifizieren, ist also kein Schnäppchen.

Fürs Eröffnungsspiel in München am 14. Juni (21.00 Uhr) werden die billigsten Karten ab 50 Euro angeboten, die weiteren Kartegorien liegen dann bei 195, 400 und 600 Euro. Ab dem Achtelfinale liegen die Preise in den vier Kartegorien bei 50, 85, 175 und 250 Euro. Die Preise sind im Turnierverlauf gestaffelt und werden mit jeder K.o.-Runde teurer: vom Viertelfinale (60 bis 300 Euro), Halbfinale (80 bis 600 Euro) bis zum Endspiel (95 bis 1.000 Euro).

Ticketpreise bei der EURO 2024 (in Euro) Kategorie Eröffnungsspiel Gruppenphase 4 50 30 3 195 60 2 400 150 1 600 200

Die deutlich teureren Hospitality-Pakete sind bereits seit längerer Zeit auf dem Markt. Die Lounges und Skyboxen kosten zwischen 1.250 und 2.300 Euro pro Begegnung. Zudem gibt es sogenannte Premium-Angebote, für die zwischen 400 und 2.000 Euro pro Karte fällig werden.

Ticketpreise bei der EURO 2024 (in Euro) Kategorie Achtelfinale Viertelfinale Halbfinale Finale 4 50 60 80 95 3 85 100 195 300 2 175 200 400 600 1 250 300 600 1.000

Sind Tickets personalisiert? Kann man sie zurückgeben?

Die Tickets sind zunächst auf den Besteller personalisiert. Dieser kann Bestellungen auf seinen Namen für insgesamt vier Personen aufgeben.

Die Namen seiner "Gäste" muss er erst später in einer entsprechenden App benennen - bei der erfolgreichen Bewerbung für mehrere Spiele können die Gäste von Partie zu Partie variieren.

Die UEFA will eine Rückgabe zum Einkaufspreis und einen Weiterverkauf ausschließlich über die offiziellen Kanäle ermöglichen. Der befürchtete Schwarzmarkt soll so bekämpft werden. Die Plattform für einen Weiterverkauf von Tickets soll allerdings erst im Frühjahr 2024 verfügbar sein. Der Verband weist zudem darauf hin, dass ein Weiterverkauf von Tickets nicht garantiert werden könne. Dieser hängt wie in jedem Markt von der Nachfrage ab.

Was ist mit dem öffentlichen Transport?

Um der angestrebten Nachhaltigkeit Rechnung zu tragen, hat die UEFA eine Vereinbarung mit der Deutschen Bahn getroffen.

Fernreisen in der 2. ICE-Klasse kosten für Ticketbesitzer knapp 30 Euro pro Fahrt. Die Tickets selbst gelten rund um die jeweiligen Partien gleichzeitig als Fahrkarten für den öffentlichen Nahverkehr.

In der ersten Bewerbungsphase war in den Bestätigungsmails kein Hinweis auf die Vergünstigungen zu finden, Umweltexperten sprachen von einer vertanen Chance.

Was ist mit Kindern?

Kinder brauchen grundsätzlich Tickets. Davon sind auch Babys oder Kleinkinder, die theoretisch auf dem Schoß der Eltern sitzen könnten, nicht ausgenommen. "Alle Kinder benötigen unabhängig ihres Alters ein gültiges Ticket und bekommen somit einen Sitzplatz zugeteilt" , heißt es dazu von der UEFA. Kinder müssen den vollen Preis bezahlen.

Für jedes Spiel werden Karten für Fans mit Behinderung bereitgestellt. "Diese Tickets werden in der günstigsten Kategorie angeboten, unabhängig davon, wo sich die barrierefreien Plätze im Stadion befinden" , schrieben die Organisatoren. Zudem kann eine Freikarte für eine Begleitperson beantragt werden. Stehplätze gibt es bei der EM nicht. Dafür hatte sich DFB-Präsident Bernd Neuendorf vergeblich eingesetzt.