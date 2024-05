Auslosung Deutschland bei der Heim-EM gegen Schottland, Ungarn und Schweiz Stand: 06.05.2024 17:16 Uhr

Deutschland wird im Eröfffnungsspiel bei der Fußball-Europameisterschaft 2024 im eigenen Land in München auf Schottland treffen. Weitere Vorrundengegner sind die Schweiz und Ungarn. Dies ergab die Auslosung am Samstag (02.12.2023) für die UEFA EURO 2024 in Hamburg.

Die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) bestreitet den EM-Auftakt am 14. Juni 2024 um 21 Uhr in München gegen Schottland. Das zweite Vorrundenspiel der DFB-Elf findet am 19. Juni in Stuttgart gegen Ungarn statt. Zum Abschluss der Vorrunde trifft Deutschland, als Gastgeber in der Gruppe A gesetzt, am 23. Juni in Frankfurt auf die Schweiz.

Die früheren Stars Wesley Sneijder, Blaise Matuidi und Brian Laudrup brachten der Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann insgesamt lösbare Duelle. Es wäre auch eine "Todesgruppe" mit Titelverteidiger Italien, den Niederlanden und DFB-Schreck Österreich möglich gewesen.

Die deutsche Gruppe A im Überblick.

Titelverteidiger Italien war nach einer verkorksten Qualifikation nur im vierten Lostopf gelandet - und bekommt es bei der EM-Endrunde nun in einer echten Hammer-Gruppe mit Spanien, Kroatien und Albanien zu tun.

Auch die Gruppe D mutet im Vergleich zur deutschen Gruppe deutlich schwieriger an, mit Vize-Weltmeister Frankreich, den Niederlanden und Österreich.

Nagelsmann: "Keine Todesgruppe"

Bundestrainer Julian Nagelsmann gab sich vorsichtig-optimistisch: "Keine Gruppe, die man nicht schaffen kann", sagte er, "eine Gruppe, wo wir den Anspruch haben, auch weiterzukommen", sagte er. Gegen die Schotten werde es " ein sehr schöner Auftakt. Auch die anderen Spiele werden spannende Duelle. Es ist keine Todesgruppe, aber eine sehr gute ."

" Ich freue mich vor alllem auf das Eröffnungsspiel gegen die Schotten. Unglaublich tolle Fans, die ihre Mannschaft auch bei der EM in Deutschland voll unterstützen werden ", sagte Sportchef Rudi Völler. " Es ist eine anspruchsvolle Gruppe. Wir haben natürlich vor jedem Gegner Respekt, gerade in unserer Situation. Aber wir wollen natürlich in die nächste Runde kommen. "

"Erstmals gegen Deutschland bei einer Endrunde, da freuen wir uns", sagte der Schweizer Trainer Murat Yakin und kürte die DFB-Elf zum "Favoriten" in der Gruppe.

"Die Deutschen sollten sich auf eine riesige Menge schottischer Fans einstellen" , sagte Schottlands Teammanager Steve Clark. "Es ist nett, dass wir das Turnier eröffnen dürfen, hoffentlich können wir gut starten. Wir müssen dafür Sorge tragen, dass wir uns nicht zu sehr vom Anlass beeindrucken lassen, sondern aufs Spiel konzentrieren."

Infolge der Auslosung nimmt nun auch die Turnier-Vorbereitung der DFB-Elf mehr Gestalt an. Wie Völler bestätigte, geht es im März in Lyon gegen Frankreich sowie gegen die Niederlande, vermutlich in Frankfurt.

Das werden dann echte EM-Prüfsteine. Die beiden Kontrahenten für die finalen Tests Anfang Juni während des EM-Trainingslagers werden nun gesucht. Sie sollen möglichst Blaupausen der Gruppengegner sein.

Buffon, Khedira, Silva - viel Prominenz bei der Auslosung in Elbphilharmonie

ARD-Moderatorin Esther Sedlaczek und der portugiesische UEFA-Moderator Pedro Pinto führten durch die Veranstaltung in der Hamburger Elbphilharmonie. Torwartlegende Gianluigi Buffon aus dem Land des Titelverteidigers Italien brachte den EM-Pokal auf die Bühne.

Zu den weiteren Gaststars gehörten Angelos Charisteas, Steve McManaman, Sami Khedira und der spanische Welt- und Europameister David Silva, der den offiziellen Spielball mit auf die Hamburger Bühne brachte.

Es wird bei der EM sechs Gruppen mit je vier Teams geben. Die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe sowie die vier besten Gruppen-Dritten ziehen ins Achtelfinale ein. Für die Gruppendritten wird eine Tabelle erstellt. Dort gelten die höhere Punktzahl, die bessere Tordifferenz, die größere Anzahl erzielter Tore, die größere Anzahl an Siegen, die Fair-Play-Wertung und zuletzt die Wertung in der EM-Qualifikation.

UEFO EURO 2024 Match Schedule

Die Gruppen bei der EURO 2024 im Überblick

Gruppe A Deutschland Schottland Ungarn Schweiz

Gruppe B Spanien Kroatien Italien Albanien

Gruppe C Slowenien Dänemark Serbien England

Gruppe D Playoff-Sieger A (Polen/Estland/Wales/Finnland) Niederlande Österreich Frankreich

Gruppe E Belgien Slowakei Rumänien Playoff Sieger B (Bosnien-Herzegowina/Ukraine/Israel/Island)

Gruppe F Türkei Playoff-Sieger C (Georgien/Luxemburg/Griechenland/Kasachstan) Portugal Tschechien

EM 2024: Nur 21 der 24 Teilnehmer stehen fest

Nach der Qualifikation, die am 21. November endete, standen erst 21 der 24 Teilnehmer fest. Deshalb wanderten drei Lose mit dem Aufdruck "Qualifikant" in die Lostöpfe. Um die drei verbleibenden Plätze kämpfen nach dem Ende der Nations League 2022/23 zwölf Teams in den Playoffs. Es wird drei Gruppen mit je vier Mannschaften geben, die in zwei Halbfinals und einem Endspiel den Gruppensieger und damit den EM-Teilnehmer ausspielen. Das alles passiert vom 21. bis zum 26. März 2024.

So laufen die Playoffs

In den Playoffs kommt es zu folgenden Paarungen:

Halbfinale Playoff-Turnier A: Polen - Estland, Wales - Finnland. Im Finale hat der Sieger aus Wales -Finnland Heimrecht.

Halbfinale Playoff-Turnier B: Bosnien-Herzegowina - Ukraine, Israel - Island. Im Finale hat der Sieger aus Bosnien-Herzegowina - Ukraine Heimrecht.

Halbfinale Playoff-Turnier C: Georgien - Luxemburg, Griechenland - Kasachstan. Im Finale hat der Sieger aus Georgien - Luxemburg Heimrecht.

Ergebnisse in der Qualifikation für Lostöpfe entscheidend

In Lostopf 1 befanden sich neben Deutschland die fünf Nationen, die punktemäßig am besten in der EM-Qualifikation abgeschnitten haben. Topf zwei und drei setzten sich jeweils aus den sechs nächstbesten Teams zusammen.

In Topf vier waren die punktemäßig schlechtesten drei direkt qualifizierten Mannschaften und die drei Sieger der Playoffs im März 2024. Bei der Ermittlung der Punkte-Rangliste kamen jeweils nur die Spiele der ersten fünf Teams jeder Gruppe untereinander in die Wertung. Mannschaften aus Sechsergruppen hatten damit keinen Vorteil.