EM-Qualifikation Wie die Playoffs zur EURO 2024 funktionieren Stand: 18.11.2023 18:06 Uhr

Drei Plätze bei der EURO 2024 werden über die Playoffs vergeben. Wer es in der Quali nicht schafft, kann das hier nachholen - aber nur, wenn die Ergebnisse in der Nations League stark genug waren.

Wie viele EM-Plätze werden über die Playoffs vergeben?

Drei. Vor den Playoffs werden sich neben dem automatisch qualifizierten Gastgeber Deutschland die zehn Gruppensieger der Qualifikation und auch die zehn Gruppenzweiten direkt qualifiziert haben. Zu diesen 21 Teams kommen bei der EURO 2024 dann die drei Sieger aus den drei Playoff-Turnieren dazu.

Wie erreichen die Teams die Playoffs zur EURO 2024?

Die Ergebnisse in den Qualifikationsgruppen spielen bei den Playoffs keine Rolle. Grundlage für die Zusammenstellung der Playoffs sind alleine die Ergebnisse aus der Nations League in der Saison 2022/23 - für die Teams, die dort gut abgeschnitten haben, kann sich das nun auszahlen.

Nur wer in der Nations League gut gespielt hat, kommt in die Playoffs zur EURO 2024.

Wie werden die drei Turniere zusammengestellt?

Die drei Ligen A, B und C der Nations League bilden jeweils eines der Playoff-Turniere, bei denen jeweils vier Teams mitspielen. Vorrang haben immer die Teams, die in der Nations League Gruppensieger geworden sind. Wenn die Gruppensieger einen Playoff-Platz brauchen, weil sie es in der Qualifikation nicht geschafft haben, spielen sie mit.

Zunächst wird Playoff-Turnier C gebildet. Von den vier Gruppensiegern ist die Türkei schon über die reguläre Qualifikation sicher bei der EURO 2024 dabei. In der Gesamtrangliste der Nations League ist Luxemburg das Team hinter den Gruppensiegern der Nations League und würde für die Türkei nachrücken.

Rangliste Liga C Platz Team 1 Georgien 2 Griechenland 3 Türkei 4 Kasachstan 5 Luxemburg 6 Aserbaidschan 7 Kosovo 8 Bulgarien 9 Färöer 10 Nordmazedonien 11 Slowakei 12 Nordirland 13 Zypern 14 Belarus 15 Litauen 16 Gibralter

Im Playoff-Turnier B benötigen aktuell die Gruppensieger Israel und Bosnien-Herzegowina ihre Playoff-Plätze, während Serbien und Schottland über die Qualifikationsgruppen zur EM kommen könnten. Finnland und Island wären die beiden Nachrücker.

Rangliste Liga B Platz Team 1 Israel 2 Bosnien-Herzegowina 3 Serbien 4 Schottland 5 Finnland 6 Ukraine 7 Island 8 Norwegen 9 Slowenien 10 Irland 11 Albanien 12 Montenegro 13 Rumänien 14 Schweden 15 Armenien 16 Russland*

*Russische Teams sind von FIFA und UEFA wegen des Angriffskriegs gegen die Ukraine derzeit suspendiert.

Im Playoff-Turnier A haben Spanien und Niederlande derzeit keinen Bedarf an Playoffs-Plätzen, während Italien und Kroatien darauf angewiesen wären. Hier greift eine Ausnahme: Die Liga D hat kein Playoff-Turnier. Um den Teams aber einen Zugang zu ermöglichen, geht der erste freie Platz in Playoff-Turnier A an das beste Team der Liga D - und das ist Estland. Alle weiteren freien Plätze werden zunächst in Liga A verteilt, das wäre nach aktuellem Stand Polen.

Rangliste Liga A Platz Team 1 Spanien 2 Kroatien 3 Italien 4 Niederlande 5 Dänemark 6 Portugal 7 Belgien 8 Ungarn 9 Schweiz 10 Deutschland 11 Polen 12 Frankreich 13 Österreich 14 Tschechien 15 England 16 Wales

Ein denkbarer Fall ist, dass es in Liga A auch unter Hinzunahme von Estland nicht genügend Teams für das Turnier gibt, weil zu viele schon direkt qualifiziert sind. Dann kämen Nachrücker aus Liga B zum Zuge, die noch nicht im B-Turnier berücksichtigt worden sind - Stand jetzt wäre das Island vor Norwegen.

Wie laufen die Playoff-Turniere ab?

Es gibt in den drei Turnieren jeweils ein Halbfinale und ein Endspiel. Dabei gibt es immer nur eine Partie ohne Rückspiel. Im Halbfinale spielt jeweils das beste Team der Nations-League-Rangliste zu Hause gegen das schwächste und das zweitbeste gegen den drittbesten. Im Endspiel wird das Heimrecht ausgelost. Die Auslosung findet am 23. November 2023 statt.

Der Henri-Delaunay-Pokal, Trophäe auch bei der EURO 2024 in Deutschland

Wann finden die Playoffs statt?

Die Turniere finden im Länderspielfenster Ende März statt. Am 21. März 2024 werden in den drei Turnieren die sechs Halbfinalspiele ausgetragen, am 26. März 2024 finden die drei Endspiele statt.

Gibt es dann Platzhalter bei der Gruppenauslosung für die EURO 2024?

Ja, denn die Playoff-Sieger werden bei der Auslosung der Gruppen in Hamburg am 2. Dezember 2023 noch nicht feststehen. Alle Playoff-Sieger werden in Lostopf 4 sein, auch wenn sie bei einer direkten Qualifikation einen anderen Topf erreicht hätten.

Seit wann laufen die Playoffs so?

Playoffs gab es grundsätzlich schon sehr häufig in der Qualifikation zu EM oder WM. Die Ergebnisse der Nations League wurden aber erstmals bei der EM 2021 mit der Qualifikation zum Turnier verbunden. Auch bei der WM 2022 gab es eine Verbindung und so auch nun zur EURO 2024. Ob und wie genau die Nations League eine Rolle bei der europäischen Qualifikation zur WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada spielen wird, ist noch nicht entschieden.