Qualifikation zur EURO 2024 Ungarn jubelt in der Nachspielzeit Stand: 16.11.2023 21:19 Uhr

Ungarn ist dank eines bulgarischen Eigentors für die EURO 2024 qualifiziert. Bis zur sechsten Minute der Nachspielzeit hatte Bulgarien am Donnerstag (16.11.2023) in Sofia geführt. Dann traf Alex Petkow (90.+7 Minute) bei einer unglücklichen Kopfballabwehr ins eigene Tor zum 2:2 (1:1).

Damit ist Ungarn für die Endrunde (14. Juni bis 14. Juli) im kommenden Jahr qualifiziert. Für die Ungarn, die sich als zehntes Team qualifizierten, ist es die dritte EM-Teilnahme nacheinander und die fünfte insgesamt.

Martin Adam (10.) hatte die Gäste früh in Führung gebracht, Spas Delew (24.) gelang der schnelle Ausgleich. Wenig später flog Bulgariens Walentin Antow (37.) mit Gelb-Rot vom Feld, bei den Ungarn sah Milos Kerkez (57.) ebenfalls Gelb-Rot.

Nachdem Kiril Despodow (79.) einen Foulelfmeter für den Underdog verwandelt hatte, sah es lange nach einer Niederlage für Ungarn aus. Das als "Hochrisikospiel" eingestufte Duell war am Dienstag nach Sofia verlegt worden. Die Europäische Fußball-Union (UEFA) entschied zudem, die Partie unter Ausschluss der Öffentlichkeit auszutragen. Rund um das Spiel waren Krawalle gewaltbereiter Hooligans erwartet worden.

Österreich wahrt Gruppensiegchancen

Österreich hat seine Chancen auf den Sieg in der Gruppe F gewahrt und zugleich Selbstvertrauen für das Duell mit der deutschen Nationalmannschaft am kommenden Dienstag (20.45 Uhr/ZDF) getankt. Durch ein 2:0 (2:0) in seinem letzten Gruppenspiel in Estland setzte sich das schon als EM-Starter feststehende Team von Teamchef Ralf Rangnick an die Tabellenspitze. Belgien muss damit für den Gruppensieg am Sonntag gegen Aserbaidschan gewinnen.

Von den insgesamt acht Bundesliga-Legionären in Rangnicks Anfangsformation trugen sich beim sieglosen Schlusslicht in Tallinn bereits vor der Pause Konrad Laimer (26.) vom deutschen Meister Bayern München sowie Philipp Lienhardt (40.) vom SC Freiburg mit seinem ersten Länderspieltreffer in die Torschützenliste ein.

Bei ihrer Generalprobe für das prestigeträchtige Nachbarschaftsduell in Wien mit der Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann schalteten die Österreicher, bei denen auch Münchens Ex-Star David Alaba (Real Madrid) zur Startelf gehörte, im zweiten Durchgang einen Gang zurück. In Gefahr geriet das Team aus der Alpenrepublik allerdings zu keinem Zeitpunkt.

Spanien besiegt Zypern

Auch Spanien hatte die Qualifikation für das Turnier 2024 schon sicher und gewann mit 3:1 (3:0) auf Zypern.