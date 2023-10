Qualifikation zur EURO 2024 England besiegt Italien und fährt zur EM - Ukraine jubelt auch Stand: 17.10.2023 22:48 Uhr

England gewinnt dank eines überragenden Jude Bellingham und zweier Tore von Harry Kane gegen Italien und ist damit für die EURO 2024 qualifiziert. Da die Ukraine am Dienstag (17.10.2023) einen mühevollen Sieg auf Malta einfährt, hat Italien drei Punkte Rückstand auf den zweiten Platz - allerdings bei einem Spiel weniger.

England und Italien lieferten sich im Wembley-Stadion ein attraktives Spiel. Die Gäste, durch einen Wettskandal erschüttert, hatten in der ersten Halbzeit Vorteile und gingen auch in Führung. Nach einem schönen Angriff über die rechte Seite und scharfer Hereingabe schoss Gianluca Scamacca von Atalanta Bergamo aus fünf Metern ein (15.).

England, das im Finale der EURO 2020 an selber Stelle den Italienern nach Elfmeterschießen unterlag, fand schwer ins Spiel. Es half jedoch Jude Bellingham, aktuell auch bei seinem Verein Real Madrid in ausgezeichneter Form. Der ehemalige Dortmunder zog energisch in den Strafraum, wurde dort gefoult und gab Harry Kane damit eine Chance, die der sich nur sehr selten entgehen lässt. So war es auch dieses Mal. Der Kapitän und Profi des FC Bayern verwandelte sicher zum Ausgleich (31.).

Bellingham war auch am 2:1 entscheidend beteiligt. Er gewann den Ball am eigenen Strafraum, trieb ihn dann durch das Mittelfeld und bediente Marcus Rashford, der nach innen zog und aus 16 Metern traf (57.). Kane sorgte mit seinem zweiten Tor des Abends für den Endstand (77.).

Ukraine mit Mühe auf Malta

Im anderen Spiel der Gruppe C tat sich die Ukraine zunächst schwer, lag bei den punktlosen Maltesern sogar mit 0:1 zurück. Noch vor der Pause wurde der Rückstand jedoch durch ein Eigentor und einen verwandelten Elfmeter von Artem Dovbyk in eine Führung gedreht. Mykhaylo Mudryk vom FC Chelsea beruhigte die Nerven der Ukrainer mit dem Treffer zum 3:1 erst in der 85. Minute.

Herber Rückschlag für Ungarn

Einen leichten Dämpfer steckte Ungarn ein, das in Litauen nur zu einem 2:2 kam, dabei aber immerhin einen 0:2-Rückstand aufholte. Serbien kam durch einen 3:1-Sieg gegen Montenegro bis auf einen Punkt an Tabellenführer Ungarn heran.

San Marino trifft gegen Dänemark und verliert nur knapp

Dänemark entging in der Gruppe H nur ganz knapp einer Blamage. Yussuf Poulsen von RB Leipzig schoss in der 70. Minute den 2:1-Siegtreffer für den Europameister von 1992, nachdem der krasse Außenseiter durch einen frenetisch bejubelten Treffer von Alessandro Golinucci ausgeglichen hatte.

Slowenien, das mit 1:0 in Nordirland gewann, führt die Gruppe vor den punktgleichen Dänen an. Vier Punkte dahinter liegt Kasachstan, das mit 2:1 in Finnland gewann.