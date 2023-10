Tödliche Schüsse in Brüssel Nach Terrorwarnung - Schwedisches Team hat Belgien verlassen Stand: 17.10.2023 08:21 Uhr

Die schwedische Fußball-Nationalmannschaft hat nach den tödlichen Schüssen in Brüssel am Montagabend (16.10.2023) die belgische Hauptstadt bereits verlassen. Wie das schwedische Fernsehen SVT berichtete, wurde das Team in der Nacht per Charterflieger ausgeflogen.

Polizisten eskortierten zudem die schwedischen Fußball-Fans gut zwei Stunden nach dem vorzeitigen Abbruch des EM-Qualifikationsspiels gegen Belgien zu ihren Hotels. Die Beamten legten den Fans nahe, keine schwedischen Flaggen in der Öffentlichkeit zu zeigen. Gleichzeitig erhielten die Fans das Angebot, bei ihrer Rückreise zum Flughafen eskortiert zu werden.

Am Montagabend waren in Brüssel zwei schwedische Fußball-Fans erschossen sowie eine weitere Person verwundet worden. Der mutmaßliche Täter ist weiter auf der Flucht. In der Nacht hieß es, Ermittler hätten einen mutmaßlichen Tatverdächtigen identifiziert. Das berichtete die belgische Nachrichtenagentur Belga unter Berufung auf die Bundesstaatsanwaltschaft.

Belgiens Premierminister Alexander De Croo sagte am frühen Morgen, es solle sich um einen Mann tunesischer Herkunft handeln, der sich illegal in Belgien aufgehalten habe. Einigen behördlichen Quellen zufolge soll er in Tunesien bereits wegen terroristischer Straftaten bekannt sein.

Spielabbruch beim Stand von 1:1

Das EM-Qualifikationsspiel zwischen Belgien und Schweden im König-Baudouin-Stadion war nach Rücksprache mit beiden Teams und den Sicherheitsbehörden beim Stand von 1:1 nach der ersten Halbzeit abgebrochen worden. Der Tatort liegt nur rund fünf Kilometer vom früheren Heysel-Stadion entfernt.

"Beide Mannschaften, die belgische und die schwedische, haben gemeinsam mit der UEFA die Entscheidung getroffen, das Spiel nicht zu Ende zu spielen. Was passiert ist, ist sehr ernst. Es ist schrecklich zu hören, dass zwei unserer Fans gestorben sind", sagte der schwedische Verbandspräsident Fredrik Reinfeldt.

"In was für einer Welt leben wir, zum Teufel?"

"Ich werde so traurig. Es ist äußerst tragisch und ich denke an die Betroffenen und ihre Angehörigen. In was für einer Welt leben wir? In was für einer Welt leben wir, zum Teufel?" , sagte Schwedens Trainer Janne Andersson. " Wir können nicht Fußball spielen, wenn so etwas passiert. Wir und Belgien waren uns völlig einig, dass wir nicht weiterspielen werden. Es ist völlig widerlich. "

Durch eine Durchsage im Stadion wurden die Zuschauer über den Abbruch der Begegnung informiert. Sie mussten aber zunächst im Stadion verbleiben und auf grünes Licht der Sicherheitsdienste für die Abreise warten. Auch die schwedische Mannschaft blieb zunächst im Stadion. Das sei laut belgischer Behörden aktuell "der sicherste Ort" , erklärte Reinfeldt.

Ausharren bis kurz vor Mitternacht

Erst kurz vor Mitternacht, nach zwei Stunden Ausharren bei kühlen Temperaturen, konnten die Fans das Stadion verlassen. Beamte sorgten für zusätzlichen Schutz der schwedischen Staatsangehörigen und begleiteten die schwedischen Nationalspieler direkt zum Flughafen, damit sie sicher abreisen konnten. Dies erklärte der Geschäftsführer des belgischen Fußballverbands gegenüber dem belgischen Sender RTBF.

Zunächst wurden die belgischen Fans evakuiert, dann die Gäste-Anhänger, um Menschenansammlungen zu vermeiden. "Alle blieben sehr ruhig, die Fans fingen an zu singen", berichtete ein Fan.

Fortsetzung unklar

Ob und wann das Spiel fortgesetzt wird, war zunächst offen. Belgien hatte sich bereits am vergangenen Freitag in der Gruppe F für die Endrunde in Deutschland (14. Juni bis 14. Juli) qualifiziert. Schweden hat keine Chance mehr, Belgien oder Österreich von einem der beiden ersten Plätze, die für eine Qualifikation reichen, zu verdrängen.