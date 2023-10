Nach Anschlag in Brüssel Frankreich erhöht Sicherheitsmaßnahmen vor Länderspiel Stand: 17.10.2023 11:42 Uhr

Nach dem Anschlag in Brüssel, bei dem zwei Menschen getötet wurden, erhöht Frankreich die Sicherheitsvorkehrungen für das Testländerspiel der französischen Fußball-Nationalmannschaft gegen Schottland (ab 21 Uhr im Live-Ticker auf sportschau.de).

Die Zahl der eingesetzten Polizisten für das Spiel am Dienstagabend (17.10.2023) in Lille nahe der Grenze zu Belgien werde verdoppelt, kündigte Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin am Spieltag in Paris an. Außerdem würden die Grenzkontrollen zu Belgien verstärkt.

In Frankreich sind die Pariser Terroranschläge vom 13. November 2015 noch in Erinnerung, als sich unter anderem drei Selbstmordattentäter am Stade de France während eines Länderspiels zwischen Deutschland und Frankreich in die Luft sprengten.

EM-Quali: Belgien gegen Schweden abgebrochen

Zwei Schweden waren am Montagabend in Brüssel von einem nach Einschätzung der Ermittler islamistisch motivierten Mann erschossen worden. Die Nationalmannschaften Belgiens und Schwedens waren in einem EM-Qualifikationsspiel am Abend gegeneinander angetreten. Die Partie wurde nach dem Anschlag zur Halbzeit abgebrochen.

Die Polizei schoss den mutmaßlichen und zunächst flüchtigen Täter am Dienstagmorgen nieder. Es handele sich um einen 45-jährigen Tunesier, der im November 2019 in Belgien Asyl beantragt hat, teilten die Behörden mit.