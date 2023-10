Qualifikation zur EM 2024 Welche Entscheidungen schon gefallen sind und jetzt fallen können Stand: 10.10.2023 11:31 Uhr

In den nächsten Tagen dürften die ersten Teams ihr Ticket für die EURO 2024 sichern. Dagegen ist für einige schon klar, dass sie die EM-Qualifikation nicht schaffen werden.

Während sich Deutschland in den USA auf die Heim-EM im nächsten Jahr vorbereitet, wird das DFB-Team schon bald erfahren, wer die Gegner beim Turnier im eigenen Land vom 14. Juni bis 14. Juli 2024 sein könnten. Über die Hälfte der Qualifikation ist vorbei und schon jetzt werden sich die ersten Teams ihr Ticket für die EURO sichern. Der Gruppenerste und -zweite schaffen es jeweils sofort, drei Nationen können sich dann noch über Playoffs qualifizieren. Sportschau.de gibt einen Überblick über die Entscheidungen, die schon gefallen sind und jetzt fallen können.

Gruppe A

Schottland hat bisher all seine fünf Spiele gewonnen und braucht nur noch einen Erfolg, um zum vierten Mal bei einer EM dabei zu sein. Am Donnerstag (12.10.2023) treffen die Schotten auswärts auf den Zweitplatzierten Spanien, der auch nur noch zwei der letzten fünf Spiele gewinnen muss. Möglich also, dass nächste Woche alle Entscheidungen in dieser Gruppe gefallen sind. Gewinnt Spanien gegen Schottland und danach beide Teams ihre nächste Partie, sind sie bei der EURO 2024 dabei.

Norwegen dürfte sich dann aber noch Hoffnungen machen, weil Erling Haaland und Co. gute Chancen hätten, bei den Nations-League-Playoffs im März teilnehmen zu dürfen. Dort hat Georgien bereits seinen Platz sicher, für Zypern ist dagegen schon klar, dass sie nicht bei der EM spielen werden.

Gruppe B

Auch Frankreich braucht nur noch einen Sieg, um sicher bei der EURO dabei zu sein, dahinter gibt es aber einen spannenden Zweikampf um den zweiten Platz. Die Niederlande und Griechenland sind mit neun Punkten aktuell auf Augenhöhe, wobei die Niederländer ein Spiel weniger absolviert haben. Am Montag (16.10.2023) kommt es in Athen zum direkten Duell, bei dem eine (Vor-)Entscheidung fallen könnte. Irland und Gibraltar haben nur noch sehr theoretische Chancen.

Gruppe C

Mit England gibt es auch in der Gruppe C ein Team, das recht sicher vorneweg marschiert. 13 Punkte hat der Finalist von 2021 auf dem Konto und mit einem Sieg wäre ihm die Qualifikation eigentlich nicht mehr zu nehmen. Italien (sieben Zähler) muss sich dagegen noch strecken, ist aktuell punktgleich mit der Ukraine und Nordmazedonien, hat aber auch ein Spiel weniger.

Am Samstag (14.10.2023) treffen letztere aufeinander, da wird sich einer der Verfolger wohl aus dem Rennen verabschieden, wobei die Ukraine noch die Chance über die Playoffs hätte. Malta ist schon längst draußen.

Gruppe D

So souverän Kroatien bisher auch war, so wenig ist schon klar, dass sie bei der EM dabei sein werden. Denn am Donnerstag trifft das Team um Luka Modric auf die punktgleiche Türkei, die trotz der guten Ausgangslage zuletzt Stefan Kuntz als Trainer entlassen hat. Und dahinter lauern Armenien und Wales mit nur drei Zählern Rückstand auf die Punktverluste der beiden Erstplatzierten.

Es herrscht als Hochspannung in der Gruppe. Kroatien hat aber noch den Vorteil, noch ein Spiel mehr ausstehen zu haben als die Konkurrenz. Abgeschlagen und chancenlos Letzter ist Lettland.

Gruppe E

In dieser Gruppe bahnt sich eine Überraschung an: Favorit Polen steht vor dem Aus. Das Team um Robert Lewandowski, immerhin bei den vergangenen vier EM-Turnieren immer dabei gewesen, hat drei Spiele vor Schluss nur sechs Punkte auf dem Konto und damit einen großen Rückstand auf Albanien (zehn Zähler) und Tschechien (acht und ein Spiel weniger).

Acht Punkte hat auch Moldau auf dem Konto - doch Polen hat durchaus noch Chancen. Zwei Siege nun auf den bereits abgeschlagenen Faröer-Inseln und dann gegen Moldau, dann sähe es für Lewandowski und Co. wieder besser aus. Die letzte Ausfahrt wären die Nations-League-Playoffs, wo Polen dabei wäre.

Gruppe F

An dieser Stelle kann man es kurz machen: der Sieger der Partie zwischen Österreich und Belgien am Freitag (13.10.2023) ist sicher bei der EM. Und der andere der beiden braucht auch nur noch einen Sieg - aber nur, wenn Schweden noch all seine ausstehenden Spiele gewinnen sollte. Es müsste also viel passieren, damit Österreich und Belgien nicht beide an der EURO teilnehmen dürften.

Ansonsten ist Aserbaidschan bereits ausgeschieden, Estland auch, ist aber noch in den Playoffs dabei.

Gruppe G

Deutlich enger geht es da in Gruppe G zu. Ungarn führt die Tabelle mit zehn Punkten und einem Spiel weniger an und kann am Samstag gegen Serbien (acht Zähler) einen großen Schritt zur EM-Qualifikation machen. Hinter den beiden hat auch Montenegro mit ebenfalls acht Punkten gute Chancen. Nächste Woche kommt es zum prestigereichen Duell zwischen Serbien und Montenegro - erst seit 2006 ist Montenegro ein unabhängiger Staat, zuvor bildeten beide noch die gemeinsame Nation Serbien-Montenegro.

Bulgarien und Litauen haben dagegen mit jeweils nur zwei Punkten eigentlich keine Chance mehr. Beide sind auch nicht für die Nations-League-Playoffs qualifiziert.

Gruppe H

Das ist aktuell die spannendeste aller Qualifikationsgruppen. Slowenien (13 Punkte), Dänemark (13), Finnland und Kasachsten (je zwölf Zähler) kämpfen in einer der drei Sechsergruppen um die beiden EM-Plätze - und am Samstag kommt es zu zwei direkten Duellen zwischen Slowenien und Finnland sowie Dänemark und Kasachstan. Doch auch danach ist für die Teams noch alles offen.

Das gilt wohl nicht mehr für Nordirland mit nur drei Punkten aus sechs Spielen, erst recht nicht für das punktlose San Marino. Sollte es Kasachstan übrigens nicht direkt schaffen, hätte das Land noch die Chance, die Qualifikation über die Playoffs zu schaffen.

Gruppe I

Mit der Schweiz (14 Punkte), Rumänien (zwölf Zähler) und Israel (elf) gibt es hier drei Anwärter auf die EM-Qualifikation. Aufgrund des terroristischen Angriffs der radikal-islamistischen Gruppe Hamas auf Israel rückt das aber zunächst in den Hintergrund, das wichtige Spiel zwischen Israel und der Schweiz am Donnerstag wurde verschoben.

Rumänien kann dagegen in Belarus einen wichtigen Schritt Richtung EURO 2024 machen. Die Belarusen haben wie der Kosovo und Litauen nur noch theoretische Chancen. Aus dieser Gruppe hätte Israel noch die Möglichkeit, sich über den Playoffs-Umweg zu qualifizieren.

Gruppe J

Portugal ist mit sechs Siegen aus sechs Spielen und einem Torverhältnis von 24:0 das stärkste Team der gesamten Qualifikation, doch noch ist die Arbeit nicht ganz getan. Die Slowakei (13 Punkte) und Luxemburg (zehn) könnten Cristiano Ronaldo und Co. theoretisch noch abfangen. Am Freitag kann Portugal gegen die Slowaken aber alles klarmachen.

Auch Bosnien-Herzegowina und Island sind mit sechs Punkten noch nicht gänzlich raus aus dem Rennen um Platz zwei, dürfen sich aber eigentlich keinen Ausrutscher mehr erlauben. Liechtenstein hat mit null Punkten keinerlei EM-Ambitionen. Die hätten dagegen aber noch Luxemburg und Bosnien-Herzegowina, sollten sie es nicht unter die ersten beiden Teams schaffen, weil sie noch die Chance über die Playoffs hätten.