Qualifikation zur EURO 2024 Elfmeter-Erlösung von van Dijk - Niederlande schöpft neue Hoffnung Stand: 16.10.2023 23:00 Uhr

Die Niederlande sind ihrem Ticket für die EM 2024 in Deutschland ein großes Stück näher gekommen. Virgil van Dijk sorgte am Montag (16.10.2023) per Elfmeter für einen wichtigen 1:0 (0:0)-Sieg in Griechenland.

Der Verteidiger des FC Liverpool traf in der dritten Minute der Nachspielzeit und sorgte dafür, dass das Team von Bondscoach Ronald Koeman auf den zweiten Tabellenplatz vorrückte. Für das EM-Ticket muss Oranje nur noch eines der beiden verbleibenden Qualifikationsspiele gewinnen.

Bereits Wout Weghorst (28.) hätte für die Führung sorgen können. Er ließ die große Chance auf das 1:0 aber aus, als er mit einem schwach geschossenen Strafstoß am früheren deutschen U21-Torwart Odysseas Vlachodimos scheiterte. Aus ihrer deutlichen Überlegenheit machten die Niederländer insgesamt zu wenig.

In Gruppe B hatte sich bereits am vergangenen Freitag Frankreich das Ticket für die EM gesichert. Der Vize-Weltmeister ist am 21. November der letzte Quali-Gegner für Griechenland. Die Niederländer spielen noch gegen Irland (18.) und auf Gibraltar (21.).

Ronaldo trifft doppelt bei Portugal-Sieg

Wie Frankreich ist auch Portugal bereits sicher bei der EURO 2024 und wie der Vize-Weltmeister als einziges Team nach wie vor auf dem Weg, die Qualifikation perfekt zu gestalten. Beim 5:0 (5:0) in Bosnien-Herzegowina gewann der Europameister von 2016 auch das achte Spiel. Cristiano Ronaldo (5./20.) sorgte schnell für eine komfortable Führung, Bruno Fernandes (25.), Joao Cancelo (32.) und Joao Felix (42.) machten den Kantersieg perfekt.

Österreich auch bei der EM dabei

Am Nachmittag hatte sich bereits Österreich als achte Nation für die Europameisterschaft im nächsten Jahr qualifiziert. Nachdem das Team von Trainer Ralf Rangnick drei Tage zuvor noch gegen Belgien (2:3), das sich durch den Sieg qualifizierte, verloren hatte, nutzte es beim 1:0-Sieg in Aserbaidschan seinen zweiten Matchball und ist zum dritten Mal in Folge bei einer EM-Endrunde dabei.

"Gänsehaut. Uns bedeutet es extrem viel" , sagte Marcel Sabitzer, der per Elfmeter das entscheidende Tor erzielte. "Wir haben versucht, mit attraktivem Fußball die Fans wieder zu begeistern. Wir haben eine Euphorie entwickelt, nicht zu viel, aber Wertschätzung ist da."

Rangnick-Elf übersteht hitziges Ende

In einer schwachen Partie holte Sabitzer, der erst zur zweiten Halbzeit eingewechselt wurde, den entscheidenden Elfmeter selbst heraus. Seinen Freistoß hatte ein Gegenspieler in der Mauer mit der Hand abgewehrt, danach behielt der Dortmunder Mittelfeldspieler die Nerven (48.).

Die wurden dagegen in der Schlussphase enorm auf die Probe gestellt. In den äußerst hitzigen letzten Minuten, in denen Guido Burgstaller noch mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde, hatte Aserbaidschan noch die große Gelegenheit auf den Ausgleichstreffer. Toral Bayramov vergab jedoch völlig freistehend aus kurzer Distanz und traf nur den Außenpfosten (90.+1). So durfte Österreich jubeln.

Belgien gegen Schweden abgebrochen

Ganz andere Stimmung dagegen im anderen Gruppenspiel. Die Partie zwischen Belgien und Schweden wurde beim Stand von 1:1 in der Halbzeit aufgrund einer Terrorwarnung in Brüssel abgebrochen. Kurz vor der Partie wurden laut übereinstimmenden Medienberichten zwei Schweden getötet, die Tat soll nur fünf Kilometer vom Stadion entfernt stattgefunden haben.