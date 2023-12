Nationalmannschaft DFB mit EM-Trainingslager in Thüringen Stand: 15.12.2023 16:00 Uhr

In der Vorbereitung auf die Fußball-Europameisterschaft wird die deutsche Nationalmannschaft ein Trainingslager in Thüringen beziehen. Von dort geht es ins Base Camp nach Herzogenaurach. Zwei weitere Testspiele wird es im Juni geben.

Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Freitag (15.12.2023) mitteilte, wird Bundestrainer Julian Nagelsmann seinen Kader vom 26. bis 30. Mai im Weimarer Land versammeln, um ihn auf das Turnier vorzubereiten. Als Quartier dient ein Golfresort im Ort Blankenhain, in das für die EM dann die Mannschaft Englands einziehen wird.

" Wir finden im Weimarer Land perfekte Bedingungen vor, um uns auf die großartige Aufgabe Heim-EM vorzubereiten. Das Resort mit seinen hauseigenen Trainingsanlagen hat uns durch optimale Platzbedingungen (...) überzeugt ", wird Nagelsmann in der Mitteilung zitiert.

Laut Sportdirektor Rudi Völler habe sich der DFB " ganz bewusst für den Osten Deutschlands " entschieden, bevor er ins fränkische Herzogenaurach übersiedele. Am Sitz des Großsponsors und Ausrüsters wird die Nationalmannschaft den zweiten Teil der Vorbereitung bestreiten und auch während des Turniers wohnen, das am 14. Juni mit dem Eröffnungsspiel in München zwischen Deutschland und Schottland beginnt.

Anfang Juni plant der DFB zwei weitere Testspiele gegen Mannschaften, die von der Spielweise den deutschen Gruppengegnern (außer Schottland noch Ungarn und die Schweiz) ähneln. Spielorte sind noch nicht veröffentlicht, angesichts der Nähe zu Herzogenaurach dürfte aber das Max-Morlock-Stadion in Nürnberg in Betracht kommen.

Testspiele im März gegen Frankreich und die Niederlande

Die ersten beiden Testspiele des EM-Jahren waren kürzlich bekanntgegeben worden. Am 23. März (21 Uhr) trifft Deutschland in Lyon auf Frankreich, drei Tage später kommt es ab 20.45 Uhr in Frankfurt am Main zum Duell mit den Niederlanden.