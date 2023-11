Ausraster im Länderspiel Sané sieht Rot - Reue und Verständnis, aber auch Kritik Stand: 22.11.2023 11:34 Uhr

Leroy Sané hat sich selbstkritisch zu seinem Ausraster gegen Österreich geäußert. Der Platzverweis hat gravierende Folgen für die EM-Vorbereitung der deutschen Fußball-Nationalmannschaft.

Leroy Sané wusste daher offenbar genau, was er zu tun hatte. Nach dieser Dummheit war im Neonlicht des Kellergangs im Ernst-Happel-Stadion ein Mea culpa fällig.

Mit dem Schuldeingeständnis nach seiner Roten Karte im finalen und völlig missratenen EM-Testländerspiel des Jahres gegen Österreich (0:2) konnte der 27-Jährige zwar die allgemeine deutsche Fußball-Frustration nicht vertreiben. Seine mit sanfter Stimme vorgetragene Selbstbeschreibung als Sündenbock war aber eine verbale Flucht nach vorn.

"Das Spiel geht heute auf mich, das geht auf meine Kappe. Da muss ich mich beherrschen, das kann nicht passieren, da habe ich die Mannschaft im Stich gelassen", sagte Sané. Zuvor hatte ihn ein Mitarbeiter der DFB-Medienabteilung zentral vor den aufgebauten Kameras platziert. Die Aktion wirkte ein wenig orchestriert.

Erster Platzverweis für Sané

Dennoch gereichte ihm das Statement zur Ehrenrettung. Zu anderen Zeiten wäre der Fußball-Profi Sané nach so einer Aktion womöglich wortlos mit großen Kopfhörern über den Ohren durch die sogenannte Mixed Zone marschiert. Vergleichsmöglichkeiten gibt es nicht. Sané kassierte nach der Schubs-Attacke gegen Österreichs Mainzer Philipp Mwene den ersten Platzverweis seiner keineswegs immer geradlinigen Karriere. Es war der 27. Platzverweis in der DFB-Länderspielhistorie.

Auf der Liste befinden sich prominente Namen von Günter Netzer bis Lothar Matthäus, Miroslav Klose und Bastian Schweinsteiger. Robustere Charaktere wie Carsten Ramelow oder Jérôme Boateng erwischte es sogar zweimal. Das nützt Sané aktuell aber nichts.

Minimum sind drei Spiele Sperre

Über die bevorstehende Sperre redete er noch nicht, aber möglicherweise hat das mediale Reuebekenntnis noch einmal eine Bewandtnis, wenn der zuständige Weltverband FIFA über die Sanktion entscheidet. Drei Spiele sehen die Statuten für eine Tätlichkeit dieser Art als Minimum-Strafe vor. Es könnten auch mehr werden.

Fest steht damit schon, dass Sané frühestens im letzten von noch vier geplanten EM-Testspielen bis zur Auftaktpartie am 14. Juni in der Münchner Arena wieder mitwirken kann. Zuletzt war der Münchener wegen seiner auffällig guten Form gesetzt. Nun hat Bundestrainer Julian Nagelsmann kaum noch Gelegenheiten, eine Offensivformation mit Sané eispielen zu lassen.

Turniersperre unwahrscheinlich

Eine Turniersperre droht Sané immerhin nach derzeitigem Sachstand nicht. Es wäre ansonsten die dramatische Fortsetzung seiner bislang frustrierenden torlosen EM- und WM-Historie mit der Last-Minute-Ausbootung 2018 durch Joachim Löw und der Verletzung kurz vor dem Auftaktspiel in Katar vor genau einem Jahr als negativen Höhepunkten.

"Das war nichts Persönliches gegen Philipp, das war meine eigene Leistung, wie gesagt, das darf mir nicht passieren", erklärte Sané den unrühmlichen Rot-Vorfall. "Ich bin motiviert, ich will, dass wir in die richtige Richtung gehen", sagte er.

Leroy Sané (M.)

Nagelsmann spricht von fehlender Cleverness

Bundestrainer Julian Nagelsmann und Mitspieler sprangen Sané öffentlich zur Seite. "Es sind normale Emotionen, die passieren. Es war natürlich nicht förderlich für die Mannschaft. Es ist irgendwie auch Fußball. Es gehört auch dazu, emotional zu sein", sagte Mittelstürmer Niclas Füllkrug.

Nagelsmann monierte eher fehlende Cleverness. Sané hätte in der Situation auch eine Rote Karte für seinen Gegner provozieren können, statt selbst vom Platz zu fliegen. "Das ist auch so ein Reifeprozess, ein bisschen so die Drecksackmentalität", sagte der Bundestrainer.

Rudi Völler war nicht so nachgiebig. "Man kann Fehler machen, auch Leroy hat sich bei der Mannschaft entschuldigt in der Kabine. Das ist alles schön und gut, aber, klar, man muss Leidenschaft am richtigen Zeitpunkt zeigen", monierte der DFB-Sportdirektor, der 1990 bei der WM nach der Spuckattacke von Hollands Frank Rijkaard - völlig unberechtigt - vom Platz geflogen war.