WM-Tagebuch FIFA WM 2022 WM-Tagebuch - Urlaub mit Handtuch in Nizza Stand: 01.12.2022 22:39 Uhr

Sportschau-Reporter Marcus Bark berichtet im WM-Tagebuch über die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar, seine Eindrücke und Begegnungen.

Von Marcus Bark, Doha

Spieltag. 22 Uhr Anstoß. Wird ein langer Tag, andererseits guter Tag, weil erste Arbeit früh erledigt, und dann passiert in der Regel auch nicht mehr so viel, weil der deutsche Maulwurf im Gegensatz zum belgischen in den Ruhestand gegangen ist.

Kurzurlaub gebucht: zwei Stunden Dachterrasse. Alle Liegen von Engländern belegt. Es ist Urlaub.

Auf dem Katzentisch mit Blickrichtung der von (Update Wolken) leichtem Schleier umgebenen Sonne liegt eine Akkreditierung. Ah, der dänische Kollege, der immer da ist, wo es abseits des Platzes hoch hergeht (mehr bei @RasmusTantholdt), ist auch langsamer gewesen als die Engländer. Erzählt morgen ausführlich. Am Katzentisch nur Smalltalk über die dänische Nationalmannschaft. "Das war gar nix."

Nichts für Romantiker

Ironman-WM der Männer nächstes Jahr nicht auf Hawaii. Stattdessen vielleicht in Nizza. Rechter Haken gegen Romantiker.

Letzte Etappe der Tour de France 2024 nicht in Paris. Stattdessen definitiv in Nizza. Tiefschlag gegen Romantiker. Was noch, Weltsport, was noch? Wimbledon-Finale in Nizza? Außerdem: warum Nizza?

Abends wieder Al Bayt, das Zeltstadion. Marokko wäre der deutsche Gegner. Flashback 1986. Eines der ersten Spiele in der Gartenhütte, die inzwischen tausende Spiele gesehen hat. Jetzt verpasst sie die erste WM seit 1986.

Deutschland verpasst das Achtelfinale. Früher Urlaub. Handtuch schonmal bereit legen.