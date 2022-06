Emotionaler Sieg in Schottland: Ukraine erreicht Finale der WM-Playoffs

Die Ukraine gewann mit 3:1 (1:0) in Glasgow. Am Sonntag (05.06.2022, 18 Uhr) spielt das ukrainische Team in Cardiff gegen Wales um einen der letzten Plätze bei der WM. Der Sieger des Spiels tritt in Gruppe B gegen England, den Iran und die USA an.

Die ukrainischen Spieler feierten die Tore ausgelassen mit ihren Fans. Die Spiele in dem Playoff-Turnier hätten eigentlich schon im März stattfinden sollen, wurden aber wegen Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine verschoben. Russland war von der FIFA aus einem der beiden anderen Playoff-Turnier ausgeschlossen worden.