Als einziger Drittligist weiter Bielefeld gelingt die Pokal-Überraschung gegen Union Stand: 30.10.2024 22:41 Uhr

Drittligist Arminia Bielefeld hat für eine faustdicke Überraschung gesorgt und den Bundesligisten Union Berlin aus dem DFB-Pokal geworfen.

Marius Wörl (12.) und André Becker (71.) sorgten vor 22.000 Zuschauern auf der Bielefelder Alm beim 2:0-Sieg für die Treffer und schossen die Arminia damit ins Achtelfinale.

Die Bielefelder profitierten beim Führungstreffer von einem kapitalen Schnitzer im Spielaufbau der "Eisernen". Einen Pass seines Torwarts Frederik Rönnow spielte András Schäfer genau in den Fuß von Wörl. Der fackelte nicht lange und zog aus 35 Metern ab und der Ball segelte über den zurückeilenden Rönnow hinweg ins Tor.

Die Berliner waren danach kurzzeitig von der Rolle. Nur drei Minuten später wäre jedenfalls fast das 2:0 für die Arminen gefallen und wieder half Union mit. Nach einer unfreiwilligen Vorlage von Kevin Vogt tauchte Louis Oppie völlig frei vor Rönnow auf, doch der Torwart parierte den Schuss mit einem starken Reflex.

Berlin trifft zweimal Aluminium

In der 28. Minute gab es dann fast den Ausgleich für Berlin. Da landete der Ball bei Rani Khedira, der 13 Meter vor dem Bielefelder Tor das Leder perfekt mitnahm und sofort wuchtig mit rechts abzog, doch der Schluss klatschte nur an die Querlatte.

Und auch kurz vor der Pause war die Arminia im Glück. Da bugsierte Berlins Schäfer nach einem Freistoß den Ball an den Pfosten, und Danilho Doekhi scheiterte mit dem Nachschuss an Torwart Jonas Kersken.

Alles in allem lieferten aber die Bielefelder, das Team von Trainer Michél Kniat, eine sehr gute erst Halbzeit ab und verteidigten sehr diszipliniert. Union-Coach Bo Svensson sah dagegen eine sehr schwache Leistung seines Teams.

Union macht Druck, Arminia trifft

Das änderte sich in der zweiten Halbzeit. Von Beginn an nahm der Bundesligist da das Heft in die Hand und machte permanent Druck auf das Arminia-Tor.

Nach gut einer Stunde dann fast der Ausgleich, doch der Schuss von Laszlo Bénes wurde noch abgefälscht und rauschte deshalb ganz knapp am Tor vorbei.

Mitten in diese Berliner Drangphase traf dann aber die Arminia. Diogo Leite verlor im Aufbauspiel gegen Wörl den Ball - und dann ging es ganz schnell. Nach einem Doppelpass mit Maël Corboz spielte Wörl den Ball quer auf den freien Becker und der ließ sich die Chance zum 2:0 nicht nehmen - die Entscheidung.

Das Achtelfinale im DFB-Pokal wird am 3./4. Dezember ausgespielt. Die Auslosung gibt es am Sonntag ab 19.25 Uhr in der Sportschau.