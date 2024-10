Zweitligist im Achtelfinale Karlsruhe genügen zehn starke Minuten in Offenbach Stand: 29.10.2024 20:06 Uhr

Zweitligist Karlsruher SC hat sich dank einer kurzen, guten Phase im zweiten Spielabschnitt bei Regionalligist Kickers Offenbach durchgesetzt. Die Badener gewannen am Dienstag mit 2:0 (0:0).

Im stimmungsvollen Stadion am Bieberer Berg erlöste Budu Zivzivadze die Gäste nach einem eine Stunde lang dauernden Abnutzungsduell (61.) mit einem etwas glücklichen Treffer aus der Drehung.

Nur wenig später gelang Marcel Beifus der zweite Karlsruher Treffer, der nach einem Schussversuch von Sebastian Jung aus neun Metern platziert flach ins Tor schoss (72.).

OFC-Fan Rudi Völler Zu gastin der Heimat

Unter den Augen von Rudi Völler, in der Kindheit Fan und von 1975 bis 1979 Spieler des OFC, verteidigten die Gastgeber lange konzentriert und hielten den Favoriten lange vom eigenen Tor fern. Karlsruhes Dzenis Burnic (25.) verbuchte die erste Chance. Im Gegenzug scheiterte Dimitrij Nasarow aus der Distanz an Keeper Max Weiß (26.). Sekunden vor dem Halbzeitpfiff verhinderte Weiß die OFC-Führung, als Ron Berlinski alleine auf das Tor zulief (45.+1).

Die Gäste waren spielbestimmend, der OFC aber mutig. Nasarow (53.) setzte eine Direktabnahme knapp drüber. Die Führung fiel etwas glücklich: Siwsiwadse nahm eine Flanke am Fünfmeterraum an, traf den Ball aber nicht richtig, sodass er an Johannes Brinkies vorbei ins Tor kullerte. Karlsruhe drückte in der Folge auf die Entscheidung, Beifus besorgte sie mit seinem Abstauber nach einer Ecke.

Achtelfinale am 3./4. Dezember

Der KSC steht erstmals seit der Saison 2021/22 wieder im Pokal-Achtelfinale, das am 3. und 4. Dezember ausgetragen wird.