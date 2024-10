Das bislang letzte Pflichtspiel zwischen den beiden Clubs gab es ebenfalls im DFB-Pokal - und zwar 2014. Damals setzten sich die Offenbacher in der 2. Runde dank eines Treffers von Benjamin Pintol mit 1:0 am Bieberer Berg durch.

Die Gäste aus Karlsruhe gewannen in der ersten Runde klar und deutlich mit 5:0 in Lotte - wie Offenbach ebenfalls Regionalligist. Auch in der 2. Bundesliga läuft es für die Nordbadener ordentlich. Die Mannschaft von Christian Eichner steht auf Platz vier, musste am vergangenen Wochenende aber eine 1:3-Niederlage gegen Hertha BSC hinnehmen.