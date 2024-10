Frankfurt gewinnt in Unterzahl Maskenmann Marmoush düpiert Gladbach Stand: 30.10.2024 19:55 Uhr

Eintracht Frankfurt hat sich in Unterzahl gegen Borussia Mönchengladbach durchgesetzt und steht im Achtelfinale des DFB-Pokals. Arthur Theate war wegen Handspiels vom Platz geflogen. Erst am vergangenen Sonntag war der Belgier in der Bundesliga wegen einer umstrittenen gelb-roten Karte ebenfalls vom Platz geflogen. Die Hessen siegten am Mittwoch mit 2:1 (1:0).

Zwei Soli prägten die erste Spielhälfte: Als in der 15. Minute Kevin Stöger seinen Teamkollegen Lukas Ullrich bediente, hatte der Linksverteidiger nur noch Theate vor sich. Der rutschte im Zweikampf etwas aus, spielte im Fallen aber den Ball eindeutig mit der Hand und verhinderte damit eine klare Torchance der Gladbacher. Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck zögerte keine Sekunde und zeigte sofort Rot (15.).

Der zweite Alleingang führte dann aber zum Führungstreffer für die Gastgeber: Ellyes Skhiri bediente nach einem Ballgewinn im defensiven Mittelfeld Hugo Ekitiké, der sich weder von Marvin Friedrich noch von Keeper Moritz Nicolas aufhalten ließ und den Ball ins Netz schob (45.+2).

Schneller Schlag nach der Pause

Den Rückstand machte die Mannschaft von Gerardo Seoane aber blitzschnell nach der Pause wieder wett. Tim Kleindienst sah Ko Itakura, der aus zentraler Position volley abzog. Mit Hilfe des linken Innenpfostens schlug der Ball zum Ausgleich ein (47.).

Frankfurts Theate sieht die Rote Karte im Spiel gegen Borussia Mönchengladbach

In der Folge schien Gladbach in Überzahl das Spiel an sich reißen zu wollen - und Dino Toppmöller reagierte: Der Frankfurter Trainer brachte Omar Marmoush ins Spiel und wechselte somit den Siegtorschützen ein.

Aus einem Getümmel vor dem Tor von Nicolas brachte die Borussia den Ball nicht aus der Gefahrenzone. Marmoush setzte sich auf engstem Raum durch und knallte den Ball aus kurzer Distanz unter die Latte (70.) - Maskenjubel inklusive.

Gladbachs Schlussoffensive bleibt aus

Die Borussia ließ das von den Fans erhoffte Aufbäumen in Überzahl vermissen und ließ sogar noch mehrere Frankfurter Chancen durch Skhiri und Marmoush zu.