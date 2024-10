Hoffenheim im Achtelfinale Chaves köpft starke Nürnberger aus dem Pokal Stand: 30.10.2024 22:39 Uhr

Der 1. FC Nürnberg hat auch im DFB-Pokal seine starke Form unter Beweis gestellt, doch bei der TSG Hoffenheim reichte es dennoch nicht fürs Weiterkommen. Arthur Chaves traf beim 2:1 (1:0) entscheidend in der 71. Minute, zuvor hatte Haris Tabakovic die Gastgeber in Führung gebracht (31.) und Mahir Emreli ausgeglichen (48.).

Die 8:3-Gala der Nürnberger in der 2. Liga bei Jahn Regensburg hatte zuvor etwas bewirkt. 6000 "Club"-Fans reisten mitten in der Woche nach Sinsheim, um ihre Mannschaft im Pokal anzufeuern, sie machten die Partie gegen Hoffenheim gefühlt zu einem Heimspiel.

Hoffenheim neutralisiert mutigen "Club"

Entsprechend mutig traten die Gäste auf, aber diesmal hatten sie offensichtlich einen deutlich besseren Gegner. Hoffenheim hielt dem Druck stand und schaffte es relativ schnell, Ruhe und Kontrolle ins Spiel zu bringen. Und der Bundesligist wurde auch als erstes Team gefährlich, Adam Hlozek scheiterte allerdings aus kurzer Distanz am stark reagierenden Christian Mathenia (15.).

Danach zeigte Nürnberg, dass es offensiv gerade richtig gut läuft unter Trainer Miroslav Klose. Stefanos Tzimas vergab die erste gute Möglichkeit per Kopf (18.), danach schoss Jens Castrop aus 18 Metern knapp drüber (20.). Auf der anderen Seite ließ Pavel Kaderabek kurz darauf die beste Gelegenheit auf das erste Tor des Abends (25.).

Tabakovic steht richtig, Nürnberg kombiniert stark

Tabakovic war in der Szene noch der Vorbereiter - und dann zeigte er seine Klasse als Vollstrecker. Nach einer Ecke hatte der Stürmer den richtigen Riecher und staubte aus zwei Metern zum Hoffenheimer 1:0 ab (31.). Die Führung war in diesem Moment verdient, doch sie stachelte Nürnberg offenbar an. Tzimas zwang Nationalkeeper Oliver Baumann einige Minuten später zu einer starken Parade (37.).

Nach der Pause belohnte sich der "Club" dann für einen wieder guten Auftritt. Julian Justvan bereitete klasse vor und Emreli behielt vor dem gegnerischen Tor die Nerven - 1:1 (48.). Es war der 16. Treffer der Nürnberger in den vergangenen vier Spielen.

Tohumcu-Ecke genau auf Chaves

Doch der reichte nicht, weil Hoffenheim nach dem Gegentor wieder seine Überlegenheit als Bundesligist ausspielte. Zunächst parierte Mathenia noch einen tollen Schuss von Umut Tohumcu (64.), nach einer Ecke des deutschen U21-Nationalspieler sorgte dann aber Chaves für die erneute Führung der Kraichgauer (71.). Und diesmal ließ Hoffenheim den Gegner nicht mehr zurückkommen.

Die Mannschaft von Trainer Pellegrino Matarazzo war dem dritten Treffer näher als die Nürnberger dem Ausgleich. Mathenia verhinderte den aber auch nach einem weiteren Versuch von Tabakovic (81.). Der FCN hatte seine beste Möglichkeit auf den Ausgeich in der 90. Minute, als Justvan zum Freistoß aus 18 Metern antrat, aber nur in die Mauer schoss. So stoppte Hoffenheim die Siegesserie der Nürnberger (drei Pflichtspielerfolge in Folge).