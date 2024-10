23. Über Sarenren Bazee rollt der nächste Konter, aber die Ablage von Kunze im Strafraum der Köpenicker ist zu ungenau. Corboz kommt nicht an den Ball und die Defensive des Bundesligisten kann klären.

21. Immerhin mal ein Abschluss der Eisernen. Nachdem ein Bénes-Zuspiel in den Strafraum geblockt wird, zieht Haberer aus 18 Metern ab. Der Linksschuss verfehlt das Bielefelder Tor jedoch deutlich.

20. Die Arminen setzen weiterhin nach und sind erneut dicht am 2:0 dran. Bei einer hohen Hereingabe von links findet Sarenren Bazee den einlaufenden Kunze, der aus zehn Metern sträflich frei zum Kopfball kommt, den Ball aber nicht richtig trifft, der rechts am Berliner Kasten vorbei geht.

19. Bei einem hohen Ball in die Tiefe drückt Vertessen aufs Tempo, aber Großer ist schnell genug, um Schritt zu halten, und kann per Kopf für Kersken ablegen, der die Kugel sicher fängt.

16. Der ruhende Ball von links stellt die Eisernen jedoch vor keine weiteren Probleme. Jordan Siebatcheu klärt per Kopf.

15. Großchance Bielefeld! Die Eisernen sind bemüht, eine Reaktion zu zeigen, leisten sich aber im Aufbauspiel immer wieder Fehlpässe, durch die der DSC ins Umschaltspiel kommt. So taucht auf einmal nach unfreiwilliger Vorlage von Kevin Vogt Louis Oppie völlig frei vor Frederik Rønnow auf, scheitert beim Rechtsschuss aus der Drehung aus elf Metern aber an einem starken Reflex des Berliner Keepers, der die Kugel zur Ecke klärt.

12. Marius Wörl Bielefeld Tooor für Arminia Bielefeld, 1:0 durch Marius Wörl

Der Drittligist geht mit 1:0 in Führung! Ausgangslage ist ein haarsträubender Fehlpass von András Schäfer, der das Zuspiel vom weit vor dem Tor stehenden Frederik Rønnow genau auf Marius Wörl spielt. Aus gut und gerne 35 Metern fackelt der nicht lange und zieht handlungsschnell ab. Der Ball sitzt im linken Eck und ist auch hoch genug, um über den zurücklaufenden Frederik Rønnow hinweg zu segeln.

9. Allzu viel Zug zum gegnerischen Tor ist bei beiden Teams noch nicht zu erkennen. Die Blauen stehen mit Fünferkette sehr tief. Die Köpenicker lassen den Ball sehr geduldig laufen und lauern, ob sich irgendwo Räume auftun.

6. Yorbe Vertessen drückt sich im Zentrum sehenswert im Dribbling durch, hat dann aber am gegnerischen Sechzehner keine Anspielstation, weshalb er gegen weitere drei Spieler ins Dribbling gehen muss. Das ist dann zu viel. Letztlich verstolpert er unter Bedrängnis den Ball ins Toraus.

3. Der erste Abschluss der Partie gehört dem DSC. Russo flankt nach einem Einwurf von rechts hoch in den Rückraum, wo gleich drei Spieler verpassen. Der Ball fällt Corboz vor die Füße, der mit dem schwächeren linken Fuß aus 15 Metern sofort abzieht. Der stramme Schuss rauscht jedoch gut zwei Meter über die Querlatte hinweg.

1. Anpfiff in der SchücoArena. Die Hausherren treten in blauen Trikots über weißen Hosen an. Die Gäste aus der Hauptstadt sind in Rot-Weiß gekleidet. Los geht's.

1. Spielbeginn

Das Potenzial für eine Verlängerung ist heute Abend übrigens nicht gerade gering. Von den 22 Pflichtspielen, die zwischen beiden Teams bislang stattgefunden haben, endeten zehn Begegnungen unentschieden. Acht Mal siegten die Köpenicker, vier Mal die Ostwestfalen. Standen sich beide Teams in Bielefeld gegenüber, endeten vier der letzten fünf Duelle mit der Punkteteilung. Den letzten Auswärtssieg bei den Blauen feierte Union Berlin fast auf den Tag genau vor 14 Jahren am 29. Oktober 2010 in der 2. Bundesliga (2:1).

FCU-Coach Bo Svensson verändert seine Startformation im Vergleich zum jüngsten 1:1-Remis gegen Eintracht Frankfurt vom Sonntag auf fünf Positionen: Haberer, Siebatcheu, Schäfer, Bénes und Skov übernehmen für Rothe, Trimmel, Kemlein, Hollerbach (alle vier Bank) und Jeong (nicht im Kader).

Der 1. FC Union Berlin hat sich nach der komplizierten Saison 2023/24 ebenfalls wieder gefangen und gehört in der Bundesliga zu den bisherigen Überraschungen. Zwar fielen in den acht Ligaspielen mit Beteiligung der Eisernen gerade einmal 14 Tore (neun Treffer, fünf Gegentore). Verloren haben die Köpenicker jedoch erst ein einziges Ligaspiel (vier Siege, drei Remis), wodurch sie aktuell Vierter sind. Im Pokal gab es zum Auftakt allerdings nur einen sehr minimalistischen 1:0-Auswärtssieg bei Viertligist Greifswalder FC.

Bei der Generalprobe am Samstag kamen die Ostwestfalen nicht über ein 1:1 gegen Aufsteiger Alemannia Aachen hinaus. Trainer Michél Kniat wechselt heute Abend zwei Mal: Sam Schreck und Lukas Kunze erhalten den Vorzug vor Mika Schroers und André Becker (beide Bank).

Die Arminen haben sich inzwischen wieder gefangen und grüßen nach zwölf absolvierten Spielen von Platz drei in der 3. Liga. Im DFB-Pokal eliminierte die Elf von Michél Kniat überdies mit Hannover 96 schon einen ambitionierten Zweitligisten. Aktuell sind die Blauen seit fünf Drittliga-Partien in Folge ungeschlagen (drei Siege, zwei Remis).

Gut zweieinhalb Jahre ist es her, als sich beide Teams zuletzt im Februar 2022 noch in der Bundesliga in der SchücoArena gegenüber gestanden sind. Die Ostwestfalen feierten damals einen 1:0-Heimsieg, ehe sie nach zwei Abstiegen in Folge in der letzten Saison sogar in der 3. Liga um den Klassenerhalt bangen mussten.