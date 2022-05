Unterschiede in den Coaching-Zonen

Allerdings gibt es aufschlussreiche Beobachtungen zum Beispiel aus den Coachingzonen in der entscheidenden Phase des Spiels. Auf der einen Seite: City-Trainer Pep Guardiola, der Fußball-Denker, der Taktikmeister.

Konzentriert beobachtet er das Spiel, grübelt bestimmt gerade über die nächsten Schritte. Um ihn herum: niemand. Guardiola hat die volle Kontrolle.

Auf der anderen Seite: reger Betrieb vor der Bank von Real Madrid. Rund um Carlo Ancelotti tummeln sich mehrere Spieler, feuern an, diskutieren, rufen rein. Es wirkt, als habe Real ein halbes Dutzend Trainer.

Darunter auch Kroos, ausgewechselt in der 68. Minute für den späteren Doppeltorschützen Rodrygo. Er und andere Spieler beratschlagen sich mitunter intensiv mit Ancelotti.

Kroos: "Dann kann man sich ein bisschen austauschen"

"Der Trainer hatte selbst ein paar Zweifel, wen er noch bringt und wen nicht", erklärte Kroos nach dem Spiel. "Wir selbst haben auch alle ein paar Fußballspiele gesehen. Dann kann man sich ein bisschen austauschen. Das beschreibt ihn richtig gut und warum es auch mit der Mannschaft immer gut funktioniert. Es ist überragend."

Da ist etwas zusammengewachsen bei Real Madrid, etwas ganz Besonderes. Das sonst oft abgedroschene Bild von "Helden" und "Heldentaten" wirkt bei dieser Mannschaft plötzlich stimmig. Real kämpft in dieser Saison tatsächlich unverdrossen bis zum Schluss, sei die Situation auch noch so hoffnungslos. Und geht am Ende als glorreicher Sieger hervor.