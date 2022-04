Der aus Oberitalien stammende Ancelotti gilt nicht nur wegen seiner nationalen Meisterschaften als erfolgreichster, vielleicht sogar bester Trainer aller Zeiten. Denn die Liste seiner internationalen Erfolge ist um einiges länger: dreimal Triumphator in der Champions League, Vize-Weltmeister mit Italien (1994), Klubweltmeister, mehrmaliger Pokalsieger in den unterschiedlichsten Ländern und Wettbewerben und drei Siege bei Wahlen zum Welt-Fußballtrainer.

Doch dies geschah beinahe unbemerkt. Wohl, weil Ancelotti zu den stillen Vertretern seiner Zunft zu zählen ist.

In der Ruhe liegt die Kraft

"Was Ancelotti in einer Woche sprach, sprach Guardiola in drei Stunden" , sagte Philipp Lahm "sport.de" über den inzwischen 62-Jährigen in deren gemeinsamer Zeit bei Bayern München. Das war 2017, in Lahms letzter Saison als aktiver Profi. Und es passt komplett in Ancelottis Selbstwahrnehmung und in seine Biografie "Quiet Leadership", was man vielleicht mit "Ruhige Führung" übersetzen kann.