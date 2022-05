Die in Liverpool viel beschworene Magie des Jürgen Klopp musste dieses Mal in der Halbzeitpause wirken. "Wir hatten elf Probleme in der ersten Halbzeit, wenn man so will" , sagte der deutsche Trainer des FC Liverpool nach dem Einzug ins Finale der Champions League, für den am Dienstagabend beim spanischen Bayern-Bezwinger FC Villarreal harte Arbeit nötig gewesen war. "So wie wir reagiert haben, das war besonders", fügte Klopp an - jetzt kann sein Team Geschichte schreiben.

Die "Reds" greifen nach dem 3:2 (0:2) nach 0:2-Rückstand in dieser Saison weiterhin nach vier Titeln. Im Endspiel der Königsklasse wartet am 28. Mai in Paris entweder Real Madrid oder Manchester City, die an diesem Mittwoch (21.00 Uhr, Live-Ticker auf sportschau.de) den zweiten Finalisten ausspielen.