Der Traum des Außenseiters ist beendet. Das perfekte Spiel, dass der FC Villarreal für dieses Halbfinal-Rückspiel in der Champions League benötigt hätte, ist den Spaniern nicht gelungen. Der FC Liverpool, das von Jürgen Klopp zu einer kühlen Ergebnismaschine geformte Team, hat sich am Dienstagabend (03.05.2022) mit 3:2 (0:2) im Estadio de la Cerámica durchgesetzt.

Nach dem 2:0-Hinspielerfolg der Engländer an der Anfield Road sind die "Reds" letztlich souverän ins Finale in gut drei Wochen im Stade de France in Paris eingezogen.

Dabei hätte es kaum besser beginnen können für Villarreal. Bereits nach drei Minuten flammte der Glaube an die Sensation bei den Spaniern auf. Nach überaus stürmischen Anfangsminuten stand Angreifer Boulaye Dia an der richtigen Stelle und "staubte" - nach dem ersten nennenswerten Angriff - zum 1:0 ab.