Viertelfinale in der Champions League Manchesters Offensiv-Feuerwerk bleibt unbelohnt - Real Madrid im Halbfinale Stand: 17.04.2024 23:56 Uhr

Ein phasenweise ultra-defensives Real Madrid ist glücklich ins Halbfinale der Champions League eingezogen. Die Entscheidung gegen Manchester City fiel im Elfmeterschießen, in dem City zweimal scheiterte. Am Ende hieß es 4:3 i.E. für Real. Das Hinspiel war 3:3 ausgegangen. Die Tore in der regulären Spielzeit erzielten Rodrygo für Madrid (12.) und Kevin de Bruyne für Manchester (76.).

Citys Trainer Pep Guardiola verzichtete auf Torhüter Stefan Ortega, der im Hinspiel noch auf dem Platz gestanden hatte, und setzte auf Stammkeeper Ederson. Bei Real Madrid standen Toni Kroos und Antonio Rüdiger dagegen in der Startelf.

12 Minuten abtasten, dann volle Pulle

Hatten sich die beiden Teams im Hinspiel noch ein begeisterndes 3:3 geliefert, ging es beim zweiten Spiel in Manchester ein wenig ruhiger los. Aber nicht einmal eine Viertelstunde. Dann verwertete Rodrygo eine flache Hereingabe von Vinicius Junior aus kurzer Distanz (12.).

Nach dem Tor nahm auch diese Partie viel Fahrt auf. City drängte sofort mit Macht auf den Ausgleich. Und erspielte sich direkt einige dicke Möglichkeiten durch Bernardo Silva (17.) und vor allem Erling Haaland, der mit einem Kopfball aber nur die Latte traf (19.).

De Bruyne trifft zum verdienten Ausgleich

City dominierte das Spiel nun und hatte Chancen im Minutentakt - de Bruyne mit einem gefährlichen Schuss (27.), Haaland am zweiten Pfosten (28.), Grealish ans Außennetz (36.). Doch Madrid blieb mit Kontern stets gefährlich. Besonders der schnelle Vinicius Junior war eine ständige Gefahr.

Nach der Pause machten die Engländer weiter Druck. City drängte Madrid in die Defensive, von den Spaniern kam offensiv nichts mehr. Ganz im Gegenteil: Real war für jede Spielunterbrechung dankbar und kostete diese aus. Doch das ging nur bis zur 76. Minute gut, als Kevin de Bruyne einen verunglückten Klärungsversuch von Rüdiger zum hochverdienten Ausgleich nutzte.

De Bruyne war nun in Torschusslaune - doch der Belgier ließ zwei "Hunderprozentige" ungenutzt (78., 82.). So ging die Partie in die Verlängerung.

City dominiert auch die Verlängerung

Und auch in dieser kannt das Spiel nur eine Richtung - die auf das Tor von Real Madrid. Die Madrilenen kamen kaum noch über die Mittellinie. City belagerte regelrecht den gegnerischen Strafraum, hatte fast 70 Prozent Ballbesitz und 18:1 Eckbälle.

Dennoch kam Real Madrid noch zu einer hervorragenden Gelegenheit durch Antonio Rüdiger (105.) und rettete sich am Ende ins Elfmeterschießen.

Rüdiger macht die Entscheidung perfekt

Dort vergab Luka Modric gleich den ersten Elfer für Real - Citys Torhüter Ederson parierte den unplatzierten Schuss, durfte sich aber nur ganz kurz darüber freuen, denn auch Bernardo Silva zeigte Nerven - sein harmloser Elfer in die Mitte des Tores war kein Problem für Real-Schlussmann Andrej Lunin, der einfach stehenblieb. Und dann hielt Lunin auch noch den folgenden Versuch von Mateo Kovacic.

Den letzten Elfer verwandelte schließlich Antonio Rüdiger. Real steht im Halbfinale und trifft dort auf den FC Bayern.