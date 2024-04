BVB bezwingt Atlético Borussia Dortmund schießt sich spektakulär ins CL-Halbfinale Stand: 17.04.2024 09:09 Uhr

Borussia Dortmund hat sich in einem packenden Viertelfinal-Rückspiel gegen Atlético Madrid durchgesetzt und steht im Halbfinale der Champions League.

Nach dem 1:2 im Hinspiel gewann Dortmund das Rückspiel gegen Atlético vor einem begeistertem Heimpublikum im ausverkauften Westfalenstadion mit 4:2 (2:0). Für Borussia Dortmund ist es der erste Halbfinal-Einzug seit 2013. Gegner wird Paris Saint-Germain sein, dass den FC Barcelona aus dem Wettbewerb beförderte.

Die umjubelten Tore für den BVB schossen Julian Brandt (34. Minute), Ian Maatsen (39.), Füllkrug (71.) und Marcel Sabitzer (74.). Mats Hummels unterlief ein Eigentor zum zwischenzeitlichen 1:2 (49.), Angel Correa erzielte den zweiten Treffer für die Spanier.

BVB-Trainer Terzic: "Verdient weitergekommen"

"Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft und den Verein. Die Stimmung im Stadion war außergewöhnlich gut" , sagte BVB-Trainer Edin Terzic. Es habe zwei Momente im Spiel gegeben, wo es hätte kippen können. "Trotzdem hat man gemerkt, dass wir den Glauben niemals verloren haben."

Sein Team habe festgehalten an dem, was es stark macht: "Wenn man sich beide Spiele anschaut, kann man sagen, dass wir verdient ins Halbfinale eingezogen sind. Das spricht schon für Vieles, wenn man sagt, dass man verdient weitergekommen ist gegen Atlético Madrid. Dann ist das eine große Sache für uns als Verein."

Dortmund musste umstellen - Füllkrug ersetzt Haller

Zumal die Ausgangslage kompliziert war: Nachdem sich Sébastien Haller im Borussen-Duell am Wochenende erneut verletzt hatte, hatte Terzic auch auf Donyell Malen verzichten müssen. Für Haller war Füllkrug in die Startelf gerückt.

Und auch Karim Adeyemi bekam eine weitere Chance. Im Vergleich zum Hinspiel ersetzte lediglich Julian Brandt den zuletzt formschwachen Felix Nmecha.

Dortmund mit 2:0-Führung in die Pause

Anders als im Hinspiel war der BVB von Sekunde eins an voll drin in der Partie. Der zuletzt so treffsichere Sabitzer verschenkte nach vier Minuten aber die frühe Führung. Nach lebendigen Anfangsminuten beruhigte sich das Spiel etwas, der BVB blieb aber am Drücker.

Abschlüsse von Brandt und Adeyemi parierte Torwart Jan Oblak (18.). Nach einem starken Zuspiel mit dem Außenrist von Mats Hummels setzte sich der auffällige Brandt am linken Fünfereck durch und erzielte aus spitzem Winkel das verdiente 1:0 (34.).

Dortmund legte direkt nach: Nach einem schnell ausgeführten Einwurf landete der Ball über Jadon Sancho und Sabitzer bei Ian Maatsen. Der Linksverteidiger zog aus halblinker Position ab, der Ball landete flach im langen Eck (39.). Der BVB belohnte sich nach einer starken ersten Hälfte mit diesem Doppelschlag und nahm das 2:0 mit in die Pause.

Atlético kommt stark aus der Kabine

Die Gäste aus Madrid kamen mit viel Schwung aus der Kabine. Nach einer Ecke landete der Ball am zweiten Pfosten beim aufgerückten Mario Hermoso, der den Ball in Richtung Tor köpfte.

Beim unglücklichen Klärungsversuch stocherte Hummels den Ball in das eigene Gehäuse (49.). Dortmund wirkte nach dem überraschenden Anschlusstreffer angeschlagen, Madrid drängte auf den Ausgleich. Nach einer knappen Stunde ließ Angel Correa das 2:2 liegen (58.).

Mats Hummels schiebt den Ball in der 49. Minute für Atletico Madrid ins Tor

Dortmund konnte sich in dieser Phase überhaupt nicht befreien. Nach einem großen Durcheinander im Dortmunder Strafraum landete ein Abpraller bei Correa, der den Ball mit voller Wucht in die Maschen schoss und ein ganzes Stadion schockte (64.).

Füllkrug und Sabitzer - Dortmunder Doppelschlag

Das Team von Edin Terzic wirkte nach dem Ausgleich aber gar nicht verunsichert, ganz im Gegenteil. Der BVB suchte wieder den Weg nach vorne und wurde erneut gefährlich. Nach einer Flanke von Sabitzer setzte sich zunächst Füllkrug im Kopfballduell durch, der Ball flog ins lange Eck (71.).

Der BVB hatte jetzt das Momentum auf seiner Seite. Nach einem starken Chipball von Emre Can legte Brandt auf Füllkrug ab. Sabitzer schnappte sich die Kugel und erzielte sehenswert das 4:2 (74.).

BVB- Geschäftsführer Watzke: "Stolzer Tag"

Dortmund igelte sich nach dem Doppelschlag nicht ein, sondern attackierte weiter. Der BVB war dem fünften Tor deutlich näher als Atlético Madrid dem dritten. Zehn Minuten vor Ende verpasste es Füllkrug, den Deckel drauf zu machen. Aus 16 Metern ging sein Schuss zu zentral auf das Tor. Auch in der vierminütigen Nachspielzeit bekamen die Spanier keinen gefährlichen Abschluss mehr auf den Kasten von Gregor Kobel.

"Das ist ein stolzer Tag für alle Borussen, das war eine Achterbahnfahrt" , sagte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke bei "Prime": "So zurückzukommen, das muss man erstmal schaffen."