Jürgen Klopp verlängert beim FC Liverpool

"Ich liebe unseren Verein. Ich hoffe, dass wir alle die gemeinsame Zeit genießen werden", sagte der 54-Jährige in einem Video, das der Verein veröffentlichte. Dabei hatte Klopp erst vor wenigen Wochen eine Verlängerung ausgeschlossen. "Mein Plan ist, dass ich bis 2024 bleibe, und dann heißt es: vielen Dank!", hatte er damals gesagt.

Nun begründete er den Schritt auch augenzwinkernd mit dem Wunsch seiner Ehefrau. "Ulla will bleiben. Und was macht ein guter Ehemann, wenn seine Frau bleiben will? Er bleibt. Aber das ist nicht der einzige Grund", sagte Klopp.