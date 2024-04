Saison 2024/25 Zusätzlicher Champions-League-Platz? Blick geht auf Bayern und Leverkusen Stand: 17.04.2024 09:59 Uhr

Im Rennen um einen zusätzlichen Platz in der Champions League bleibt es spannend: Dortmund holt Punkte, im Zweikampf mit der Premier League sind aus Sicht der Bundesliga nun die Bayern und Leverkusen gefragt.

Ab der kommenden Saison erhalten die beiden Länder jeweils einen zusätzlichen Platz in der Champions League, deren Klubs in der aktuellen Saison gemeinsam die beste Leistung gebracht haben. Grundlage ist eine Ein-Jahres-Rangliste der UEFA. Italien führt diese Tabelle an und hat einen fünften Platz in der Champions League so gut wie sicher. Deutschland war zuletzt auf Rang drei abgerutscht, überholte England am Ende der Hinspiele im Viertelfinale der drei Europapokal-Wettbewerbe aber wieder. Alles läuft auf einen Zweikampf mit England hinaus.

Borussia Dortmund sorgte mit dem Sieg und dem Weiterkommen gegen Atletico Madrid für weitere Punkte. Der BVB wäre als aktueller Tabellenfünfter der Bundesliga der Nutznießer, falls Deutschland den fünften Platz bekäme.

Saison-Rangliste der Länder 2023/24 Platz Land Punkte Klubs 1 Italien 18,428 7 2 Deutschland 17,214 7 3 England 16,750 8 4 Frankreich 15,250 6 5 Spanien 15,062 8 6 Belgien 13,600 5 7 Tschechien 13,500 4 8 Türkei 11,500 4 9 Portugal 11,000 6 10 Niederlande 10,000 5

Bayern und Leverkusen spielen gegen Klubs aus der Premier League

In dieser Woche werden noch vor allem zwei Spiele wichtig. Bayern München empfängt am Mittwoch (17.04.2024, 21 Uhr) den FC Arsenal, Bayer Leverkusen spielt am Donnerstag bei West Ham United. Beide direkten Duelle bieten die Möglichkeit, Punkte für die Bundesliga zu sammeln und gleichzeitig weitere Zähler für England zu verhindern.

England hat allerdings derzeit die etwas besseren Aussichten, denn die Premier League stellt noch insgesamt fünf Teams in den drei Wettbewerben, Deutschland nur drei. Die restlichen Spiele mit Klubs aus beiden Ländern in dieser Woche:

Champions League:

Bayern München - Arsenal (Hinspiel 2:2)

Manchester City - Real Madrid (3:3)

Europa League:

Atalanta Bergamo - FC Liverpool (3:0)

West Ham United - Bayer Leverkusen (0:2)

Conference League:

Lille OSC - Aston Villa (1:2)

Für Deutschland sogar sechster Platz denkbar

Für die Bundesliga ist auf diesem Weg sogar ein sechster Platz möglich: Sollte Borussia Dortmund Fünfter in der Bundesliga bleiben oder dort noch schlechter abschneiden, aber gleichzeitig die Champions League gewinnen, wäre der BVB 2024/25 als Titelverteidiger in der Champions League dabei.

Der Bonusplatz aus der Rangliste ginge dann an das nächstbeste Bundesliga-Team, das noch nicht qualifiziert ist, derzeit also an den Tabellensechsten.

Jeder Sieg bringt zwei Punkte

Für den Rest der Saison gilt in allen drei Wettbewerben: Jeder Sieg bringt zwei Punkte, jedes Untentschieden einen Punkt, jedes Weiterkommen einen weiteren Punkt. Alle für die Rangliste erspielten Punkte werden jeweils durch die Zahl der im Europapokal gestarteten Klubs eines Landes dividiert. Deutschland startete mit sieben Teams, jeder erspielte Punkt ist in der Rangliste also etwa 0,143 Punkte wert. Bei der Premier League, die zu Beginn acht Teams stellte, bringt jeder Zähler 0,125 Punkte.

Die beiden Länder, die am Saisonende nach dem so errechneten Durchschnittswert die beiden ersten Plätze belegen, bekommen jeweils einen zusätzlichen Platz in der Champions League. Dabei wird kein anderer Platz abgezogen, auch nicht in der Europa League oder der Conference League. Der deutsche Fußball hätte im Erfolgsfall dann insgesamt acht statt der üblichen sieben Startplätze in den drei Wettbewerben.

Hintergrund: Durch die Reform der Champions League ab der Saison 2024/25 steigt die Zahl der teilnehmenden Klubs von 32 auf 36. Von den vier zusätzlichen Plätzen werden ab der kommenden Saison zwei auf der Grundlage dieser Rangliste vergeben. Die beiden Plätze werden jedes Jahr neu vergeben und unabhängig von der Fünf-Jahres-Wertung der UEFA verteilt. Diese ist wie bisher für die üblichen Plätze maßgeblich.

Punkte für die Rangliste gibt es wie folgt:

Champions League:

2 Punkte: Alle Siege ab der Gruppenphase

1 Punkt: Alle Unentschieden ab der Gruppenphase

4 Punkte: Bonus für die Teilnahme an der Gruppenphase

4 Punkte: Für das Überstehen der Gruppenphase

1 Punkt: Bonus für jede Runde ab dem Achtelfinale

1 Punkt: Alle Siege in der Qualifikation

0,5 Punkte: Alle Unentschieden in der Qualifikation

Europa League:

2 Punkte: Alle Siege ab der Gruppenphase

1 Punkt: Alle Unentschieden ab der Gruppenphase

4 Punkte: Gruppensieger

2 Punkte: Gruppenzweiter

1 Punkt: Bonus für jede Runde ab dem Achtelfinale

1 Punkt: Alle Siege in der Qualifikation

0,5 Punkte: Alle Unentschieden in der Qualifikation

Europa Conference League:

2 Punkte: Alle Siege ab der Gruppenphase

1 Punkt: Alle Unentschieden ab der Gruppenphase

2 Punkte: Gruppensieger

1 Punkte: Gruppenzweiter

1 Punkt: Bonus für jede Runde ab dem Halbfinale

1 Punkt: Alle Siege in der Qualifikation

0,5 Punkte: Alle Unentschieden in der Qualifikation

Champions League wird zur Saison 2024/25 grundlegend reformiert

Die Champions League bekommt zur neuen Saison einen neuen Modus. Die wichtigsten Eckpunkte der Reform: