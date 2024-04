Landkarte abgebildet Streit um Trikots - Spiel für marokkanisches Team gewertet Stand: 24.04.2024 21:49 Uhr

Das Hinspiel im Halbfinale des Confederation Cups in Afrika - vergleichbar mit der Europa League - ist nach einem politischen Streit um Trikots abgesagt worden. Nun wurde das Spiel gewertet.

Der algerische Klub USM Alger sollte am Sonntag in Algier auf den marokkanischen Klub Renaissance Berkane treffen. Doch das Trikot von Berkane zeigt in der Mitte der Brust eine Landkarte von Marokko, einschließlich des umstrittenen Gebiets der Westsahara. Das Verhältnis zwischen den beiden benachbarten Ländern im Norden Afrikas ist auch wegen der Westsahara belastet, 2021 wurden die Beziehungen abgebrochen.

Beide Mannschaften trafen zum Spiel im Stadion ein, aber während Titelverteidiger USM Alger zum Anpfiff auf den Platz kam, blieb Berkane in der Umkleidekabine. Vermutlich aus Protest, weil das Team seine Ausrüstung nicht tragen durfte. Das Spiel wurde abgesagt.

Der marokkanische Verband veröffentlichte am Mittwochabend (24.04.2024) eine Entscheidung der Konföderation des Afrikanischen Fußballs CAF (vergleichbar mit der UEFA): Das Spiel wird demnach mit 3:0 für Berkane gewertet, weitere Disziplinarmaßnahmen sind möglich. Das Rückspiel in Berkane ist für Sonntag, 21 Uhr MESZ, angesetzt. Es gilt die in Europa abgeschaffte Auswärtstorregel.

Landkarte als verbotenes politisches Symbol?

Als die marokkanische Mannschaft am Freitag in Algerien ankam, wurde ihre Ausrüstung der Nachrichtenagentur Reuters zufolge vom Zoll beschlagnahmt und das Team mehrere Stunden lang am Flughafen festgehalten, bevor es sich auf den Weg zu ihrem Hotel machen durfte. Algerien betrachtete die Landkarte auf dem Trikot als eine Provokation und als verbotene politische Aussage.

Bei Weltmeisterschaften verbietet die FIFA ausdrücklich Landkarten als Elemente auf Trikots. Im allgemeinen Fußballregelwerk des zuständigen International Football Association Boards (IFAB) ist das nicht verankert, alleine ein allgemeines Verbot "politischer Slogans, Botschaften oder Bilder" ist dort festgehalten. Ist die Landkarte ein solches Bild?

Verband erlaubte die Trikots

Berkane spielte in der laufenden Saison bereits mit dem Trikot. Laut Reuters bestätigte die CAF nach einer Sitzung eines zuständigen Ausschusses, dass Berkane das Trikot in Algier hätte tragen dürfen.

Die CAF teilte anschließend lediglich mit, dass sie für den Ausfall des Spiels bei Sponsoren, Fernsehpartnern und Fans um Entschuldigung bitte. "Die Angelegenheit wird an die zuständigen Stellen verwiesen."

USM Alger sprach in einer Stellungnahme von einer "Kampagne der Verwirrung". Der marokkanische Klub Berkane veröffentlichte in sozialen Netzwerken abermals die Landkarte und bedankte sich für die Unterstützung "von Tanger bis Lagouira" - Lagouira liegt im Süden der Westsahara.

Berkanes Präsident Teil des FIFA-Rats

Der Präsident von Renaissance Berkane ist Fouzi Lekjaa. In der CAF hat Lekjaa das Amt des Vizepräsidenten und sitzt gemeinsam mit DFB-Präsident Bernd Neuendorf im FIFA-Rat. Marokko wird aller Voraussicht nach neben Spanien, Portugal, Uruguay, Argentinien und Paraguay Gastgeber der WM 2030 sein.

EM 2021 mit Streit um ukrainische Trikots mit der Krim

Kurz vor dem Start der EM 2021 war das Trikot der Ukraine Thema. Russland protestierte gegen eine Landkarte, die die Krim als Teil der Ukraine zeigte.

Russland hatte die ukrainische Schwarzmeer-Halbinsel zuvor völkerrechtswidrig annektiert. Die Trikots durften abgesehen von Teilen eines Slogans verwendet werden.

Das EM-Trikot der Ukraine 2021