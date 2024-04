Halbfinale in der Champions League Bayern gegen Real Madrid - ein Klassiker in Europas Fußball Stand: 29.04.2024 18:14 Uhr

Es ist so etwas wie der "Champions-League-Clasico": Der FC Bayern trifft im Halbfinale auf Real Madrid, es ist das 26. Duell des deutschen gegen den spanischen Rerkordmeister. Keine andere Paarung gab es im Europapokal häufiger - ein Überblick über die Bilanz der bisherigen Duelle und die größten Spiele zwischen den Münchnern und den "Königlichen" aus Madrid.

In den bislang 26 Aufeinandertreffen zwischen Bayern und Real, in der Champions League oder im Landesmeister-Pokal, ist die Bilanz nahezu ausgeglichen: Zwölf Siegen von Real Madrid stehen elf Siege des FC Bayern München gegenüber, dreimal gab es ein Unentschieden.

Die zwei europäischen Schwergewichte standen sich tatsächlich noch nie in einem Endspiel gegenüber. Das wird auch in diesem Jahr nicht passieren, denn nur eines der beiden Teams wird ins Finale im Londoner Wembley-Stadion einziehen.

Im Halbfinale treffen die Münchner und die "Königlichen" dafür schon zum achten Mal aufeinander. Die vergangenen drei K.o.-Duelle in der Champions League gingen allesamt an Madrid: das Halbfinale der Saison 2017/18, das Viertelfinale 2016/17 und das Halbfinale 2013/14. Insgesamt warten die Münchner gegen Real seit sieben Spielen auf einen Sieg.

2018, 2017, 2014 - zuletzt gegen Real immer gescheitert

Beim bislang letzten Duell, 2018 im Halbfinale, hatte der damalige Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge von seinen Münchnern "das beste Champions-League-Spiel der vergangenen fünf Jahre" gesehen. Dennoch schied der FC Bayern nach einem starken Auftritt im Bernabeu und einem 2:2-Unentschieden aus. Den Finaleinzug verspielt hatten sie im Hinspiel in München mit einer 1:2-Niederlage.

Ein Jahr zuvor gab es ein ebenso knappes Duell im Viertelfinale: Auch dort vergeigten die Münchner das Hinspiel (1:2), machten den Rückstand aber im Bernabeu wett. Die Rote Karte gegen Arturo Vidal leitete dann aber das Münchner Scheitern ein, Cristiano Ronaldo traf noch zweimal in der Verlängerung. Madrid setzte sich mit einem 4:2-Sieg durch.

Eine ganz klare Sache war das Halbfinalduell 2014: Die Münchner gingen mit einer 0:1-Niederlage aus dem Bernabeu durchaus zuversichtlich ins Rückspiel, kassierten dort aber eine 0:4-Pleite. Cristiano Ronaldo und Sergio Ramos trefen jeweils doppelt, es war Bayerns höchste Heimniederlage im Europapokal.

Sieg im Halbfinale 2012 - auf dem Weg zum "Finale dahoam"

Das bislang letzte Mal, das sich die Münchner in einem K.o-Duell gegen Real Madrid durchsetzen konnten, ist bereits zwölf Jahre her: Den 2:1-Sieg im Hinspiel in München, nach einem Last-Minute-Treffer von Mario Gomez, egalisierte Real im Rückspiel.

Das Elfmeterschießen musste entscheiden, dort vergaben Cristiano Ronaldo und Kaka gegen Manuel Neuer. Doch auch Toni Kroos und Philipp Lahm scheiterten vom Punkt, ehe Sergio Ramos den Ball über die Latte jagte und den Münchnern das berühmte "Finale dahoam" bescherten. Dort war das Glück dann aufgebraucht, die Bayern verloren im eigenen Stadion gegen Chelsea.

Makaay 2007 mit dem schnellsten Tor der Champions-League-Historie

Bei den Münchner Fans ebenfalls unvergessen ist das Duell gegen Real im Achtelfinale 2006/2007. Die "Königlichen" nahmen einen knappen 3:2-Sieg aus dem Hinspiel mit nach München. Roy Makaay kassierte Reals Vorsprung bereits nach zehn Sekunden ein, mit dem schnellsten Champions-League-Treffer der Historie. Die Münchner setzten sich am Ende mit einem 2:1-Erfolg dank der Auswärtstorregel durch.

Bayerns Halbfinalsieg 2001 dank Elber und Jeremies - auf dem Weg zum Titel

Auch auf dem Weg zum Titelgewinn 2001 mussten die Münchner den Rekord-Champion aus Madrid aus dem Weg räumen. Giovane Elber stieß mit seinem 1:0-Siegtreffer gegen Iker Caillas im Halbfinal-Hinspiel im Bernabeu die Tür zum Endspiel weit auf. Im Rückspiel traf Elber erneut, nach Luis Figos Ausgleich machte Jens Jeremies mit seinem Treffer zum 2:1 den Finaleinzug klar.

Bayern-Gala im Halbfinale 1987, Juanito-Tritt gegen Matthäus

Legendär war auch ein weiteres Halbfinalduell, 1987 im Europapokal der Landesmeister: Der FC Bayern überrollte die "Königlichen" im Hinspiel und lag nach einer halben Stunde bereits mit 3:0 vorne. Dann sorgte Juanito für einen Eklat, leistete sich einen üblen Tritt gegen den am Boden liegenden Lothar Matthäus. Nach dem 4:1-Sieg im Olympiastadion brannte für die Münchner im Rückspiel nichts mehr an. Das Endspiel verloren die Bayern dann allerdings als haushoher Favorit in Wien gegen den FC Porto, mit dem unvergessenen Hackentor von Portos Rabah Madjer.