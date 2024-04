Auswärtspartie in Elversberg Schalke auf dem Sprung zum Klassenerhalt? Stand: 19.04.2024 13:07 Uhr

Der FC Schalke 04 kann für die 2. Liga planen - zumindest was die Finanzen angeht. Sportlich ist dagegen noch nicht alles geregelt. Mit einem Sieg bei der SV Elversberg können die Königsblauen aber einen großen Schritt machen.

Die Weichen für eine zumindest ruhigere Zukunft sind gestellt. Der FC Schalke 04 kann bei Klassenerhalt ohne Auflagen von der Deutschen Fußball Liga (DFL) weiter an der 2. Bundesliga teilnehmen.

Die DFL hat dem Ruhrgebietsklub die Lizenz erteilt, so dass die Schalker in der kommenden Spielzeit wie geplant erneut rund 20 Millionen Euro in ihr künftiges Team investieren können. "Das gibt uns Planungssicherheit ", sagte Finanzvorständin Christina Rühl-Hamers am Donnerstag (18.4.2024).

Fakt ist aber auch, dass der S04 in 2024 das negative Eigenkapital (103 Millionen Euro) um fünf Prozent (5,15 Millionen Euro) verringern muss, ansonsten droht für die Saison 2025/26 ein Strafabzug von drei Punkten. So sehen es die Statuten der DFL vor.

Ein Spielerverkauf, etwa der des 17 Jahre alten Talents Assan Ouedraogo, dürfte damit wahrscheinlicher werden. Rund 15 Millionen Euro dürften für den Schalker Shootingstar in die leeren Kassen fließen.

Wichtigste Phase der Saison

Grund zum erlösenden Durchatmen gibt es bei den Königsblauen nicht. Die Rettung ist noch nicht geschafft, auch wenn drei Spiele in Folge ohne Niederlage sowie der jüngste Sieg gegen den 1. FC Nürnberg (2:0) für ein wenig Entspannung bei allen Beteiligten gesorgt haben dürften.

Dennoch: Ein Abstieg könnte aufgrund der misslichen finanziellen Lage zur Insolvenz und zur Zwangsversetzung in die Regionalliga führen. "Zu glauben, wir hätten unseren Job schon getan, wäre der größte Fehler, den wir machen können. Die wichtigste Phase der Saison ist noch nicht beendet ", so S04-Coach Karel Geraearts.

Erschreckend schwache Auswärtsbilanz

Bereits am Freitagabend können die Schalker Profis dafür sorgen, dass die Planungen für die kommende Spielzeit konkret vorangetrieben werden können. Mit einem Sieg bei der SV Elversberg könnte das Geraerts-Team vorläufig auf Tabellenplatz elf springen und den Vorsprung auf die Abstiegsplätze ausbauen. Bei dann noch vier verbleibenden Spielen wäre die Perspektive auf den Klassenerhalt so gut wie lange nicht.

Allerdings ist der Gegner aus dem Saarland eine echte Hürde. Das Heimspiel hatten die Schalker mit 1:2 verloren, waren über weite Strecken chancenlos. "Es ist wirklich eine Fußballmannschaft mit vielen guten Spielern" , sagt Geraerts über den Gegner.