FC Liverpool - FC Villarreal 2:0

CL-Halbfinale: Liverpool kombiniert zu schnell für Villarreal

Stand: 27.04.2022, 23:12 Uhr

Der FC Liverpool hat sich am Mittwochabend (27.04.22) mit einem 2:0-Sieg eine gute Ausgangsposition für das Halbfinal-Rückspiel in der Champions League in Villarreal erarbeitet. Vor allem das Kombinationsspiel der "Reds" war stark.