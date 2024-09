Conference League startet Europapokal mit vollem Programm und seichtem Druck Stand: 30.09.2024 13:20 Uhr

In dieser Woche werden Partien in allen drei Europapokalwettbewerben ausgetragen, denn auch die Conference League startet. Manch sehr ambitionierte Mannschaften haben angesichts des neuen Modus schon seichten Druck.

So, wie noch in der vergangenen Saison, wird es vermutlich nie mehr werden. Aber in der 40. Kalenderwoche des Jahres 2024 wird es immerhin wieder so sein, dass in allen drei Europapokalwettbewerben gespielt wird.

Die Conference League startet, und zwar schon am Mittwoch (02.10.2024) mit zwei Partien, die jeweils schon um 16.30 Uhr angepfiffen werden. Der 1. FC Heidenheim beginnt als Vertreter der Bundesliga am Regelspieltag, dem Donnerstag (Live-Ticker ab 18.45 Uhr auf sportschau.de), mit einem Heimspiel gegen Olimpija Ljubljana. Die fünf deutschen Mannschaften, die in der Champions League vertreten sind, haben dann schon jeweils zwei Spiele in der Liga bestritten, die insgesamt 18 Partien an einem Spieltag vorsieht.

Von den neun Spielen am Dienstag (01.10.2024) sind drei mit deutscher Beteiligung. Der VfB Stuttgart hat Heimrecht gegen Sparta Prag (ab 18.45 Uhr live im Ticker und der Radio-Vollreportage), genau wie Borussia Dortmund gegen Celtic Glasgow und Bayer Leverkusen, das erstmals auf die AC Mailand trifft (beide Partien ab 21 Uhr im Ticker und der Radio-Vollreportage). Auch RB Leipzig trifft mit Juventus Turin auf eine Mannschaft aus der Serie A, allerdings erst am Mittwoch, genau wie der FC Bayern, der bei Aston Villa in Birmingham antritt (Anstoß jeweils um 21 Uhr).

Diese Begegnung gab es erst einmal im Europapokal, und zwar in einer Phase, als nur die jeweiligen Meister im bedeutendsten Wettbewerb vertreten und Gruppenphasen sowie Setzlisten noch verpönt waren. Es war das Finale 1982, das Aston Villa in Rotterdam mit 2:1 gegen die Bayern gewann.

VfB Stuttgart und RB Leipzig noch ohne Punkt

München, Dortmund und Leverkusen gehen mit drei Punkten in den zweiten Spieltag, nach dem ein Viertel der Ligaphase vorbei ist. Stuttgart und Leipzig hingegen haben zum Auftakt jeweils gegen Mannschaften aus Madrid verloren. Das war wenig überraschend, und ist auch noch in den kommenden Monaten zu reparieren. Wer sich jedoch als einer der besten acht Mannschaften direkt für das Achtelfinale qualifizieren will, sollte vor dem dritten Spieltag schon drei Punkte auf dem Konto haben, sonst könnte er gezwungen sein, sämtliche verbleibenden sechs Spiele zu gewinnen, wie Berechnungen ergaben, die weit von empirischen Untersuchungen entfernt sind, aber selbst für Mathematikprofessoren plausibel klingen.

Der VfB Stuttgart hat nicht den Anspruch, unter den besten acht Mannschaften zu landen, aber mindestens der 24. Platz sollte es schon sein, denn dann geht es mit Playoffs weiter, in denen sich acht weitere Teams für das Achtelfinale qualifizieren. Daher sollte für die Schwaben ein Sieg gegen Sparta Prag her, zumal die Tschechen mit einem 3:0-Sieg starteten und eher zu den Kandidaten zählen, für die nach der Ligaphase die Champions League 2024/25 beendet ist.

Manchester City und Barcelona unter leichtem Druck, aber auch mit leichten Aufgaben

Manchester Citywird bestrebt sein, die beiden zusätzlichen Spiele in den Playoffs zu vermeiden und ist daher nach dem 0:0 zum Auftakt gegen Inter Mailand ein bisschen unter Druck. Allerdings steht eine Aufgabe bei Slovan Bratislava an, und die sollte für den englischen Meister einfach zu lösen sein, zumal die Slowaken sogar bei Celtic Glasgow mit 1:5 untergingen.

Vor einem Pflichtsieg steht auch der FC Barcelona, der zum Auftakt bei der AS Monaco verlor. Die Katalanen mit Trainer Hansi Flick erwarten die Young Boys aus Bern, die aktuell nur den vorletzten Platz in der Schweizer Liga belegen.

Das klangvollste Duell in der Champions League ohne deutsche Beteiligung ist das zwischen dem FC Arsenal und Paris Saint-Germain. Die Mannschaft aus der Premier League holte zum Auftakt einen Punkt bei Atalanta Bergamo, Paris gewann spät und glücklich gegen den FC Girona.

Ein fünftes Spiel der Champions League wird in dieser Woche in Deutschland ausgetragen. Schachtar Donezk, im vergangenen Jahr wegen des Krieges in der Ukraine nach Hamburg ausgewichen, hat nun Gelsenkirchen als Heimspielort gewählt. Schachtar trifft am Mittwoch in der Schalke Arena auf Atalanta Bergamo.

FC Porto gegen Manchester United in der Europa League

Eintracht Frankfurt kassierte spät den Ausgleich gegen Viktoria Pilsen und sollte daher am Donnerstag bei Beşiktaş in Istanbul gewinnen, um die Chance aufrechtzuerhalten, sich direkt für das Achtelfinale der Europa League zu qualifizieren, die im gleichen Modus wie die Champions League ausgetragen wird.

Die TSG Hoffenheim, die auf Dynamo Kiew trifft, hat nach dem 1:1 beim FC Midtjylland auch nur einen Punkt auf dem Konto.

Mit der Partie des FC Porto gegen Manchester United treffen in der Europa League Klubs aufeinander, die beide schon die Champions League gewannen.

Conference League startet mit dem ersten von nur sechs Spieltagen

Schon zweimal gewann der FC Chelsea den bedeutendsten Europapokal, zuletzt 2021. In dieser Saison starten die Engländer allerdings nur in der Conference League. Ihre Premiere feiern die "Blues" am Donnerstag an der Stamford Bridge gegen KAA Gent.

Wenn Chelsea am vierten Spieltag beim 1. FC Heidenheim aufkreuzt, liegt die Hälfte der Ligaphase schon hinter den Mannschaften, denn anders als in den anderen beiden Europapokalen hat jedes Team in der Conference League nur sechs Spiele.