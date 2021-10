Neymar fällt aus - Paris wird etwas ausrechenbarer

Um sich bei Flick in den Fokus zu spielen, braucht Draxler dringend Einsätze im Verein. Doch bei einem Starensemble mit Lionel Messi, Kylian Mbappé und Neymar war ihm schon vor der Saison klar, dass er auf besondere Momente hoffen muss, in denen die Konkurrenten entweder verletzt sind oder ihnen Trainer Mauricio Pochettino Schonung verordnet.

Zwei Tore und ein Assist

Im DFB-Team derzeit außen vor: Julian Draxler hofft auf mehr Einsätze

In der Ligue 1 hat es Draxler bisher in zehn Partien auf 288 von 900 möglichen Einsatzminuten gebracht, immerhin dreimal stand er in der Startelf. Durchgespielt hat er noch nicht, aber dafür, dass ihn Pochettino in dieser kurzen Zeit schon im linken Mittelfeld, als Rechtsaußen, im zentralen Mittelfeld und als Linksaußen hin- und herverschoben hat, sind zwei Treffer und ein Assist durchaus in Ordnung.

Da am Dienstagabend Neymar wegen leichter Beschwerden im Adduktorenbereich ausfällt, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Draxler Flick auf höchstem internationalen Niveau mal wieder über einen etwas längeren Zeitraum von seinen Qualitäten überzeugen kann.

Icardi mit privaten Problemen

Französische Medien sehen Draxler aber nicht in der Startelf, da ist Pochettinos Landsmann Mauro Icardi trotz momentan lautstark in den sozialen Netzwerken ausgetragener Ehekrise mit seiner Frau der Favorit. Für Leipzigs Trainer Jesse Marsch wäre Icardis Einsatz in der Spielvorbereitung ein kleiner Vorteil.

Während PSG mit dem Weltklasse-Trio Messi, Mbappé und Neymar - aber eben auch mit Draxler - nur schwer zu greifen ist, weil alle vier ihre Positionen sehr frei interpretieren und mal auf den Flügeln, der Zehnerposition oder auch mal ganz vorne im Zentrum auftauchen, ist mit Icardi die Rollenverteilung sehr viel klarer.

In den 479 Einsatzminuten, die der achtmalige argentinische Nationalstürmer bisher in der Liga bekommen hat, und auch als 39-Minuten-Joker beim Auftakt-1:1 in der Königsklasse gegen das Überraschungsteam des FC Brügge war Icardi immer Mittelstürmer. Speziell Mbappé schätzt den Kollegen sehr, weil er oft mit dem Rücken zum Tor gut anspielbar ist, Bälle behaupten kann und sie auch gerne wieder in den Lauf des weltbesten Konterspielers zurückpasst.